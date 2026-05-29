Vídeo fake de Gómez agredido por Bolsonaro revolta presidente do Paraguai Estadão Conteúdo 29.05.26 22h22 O presidente do Paraguai, Santiago Peña, precisou ir a público para falar sobre montagens exibidas em telões instalados em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. As imagens mostravam o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro agredindo Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras. A empresa responsável pela exibição alegou ter sofrido um ataque hacker. As imagens contavam ainda com provocações sobre política e futebol aos paraguaios. A exibição causou uma confusão na fronteira. Paraguaios derrubaram painéis, que ficavam perto da Ponte da Amizade, a chutes e empurrões. "Lamentamos os cartazes ofensivos instalados em Ciudad del Este. Este tipo de ação não contribui para o entendimento nem para o respeito que devem prevalecer entre os povos", escreveu Peña em suas redes sociais. "O Paraguai está vivendo um de seus melhores momentos. Cresce, atrai investimentos e avança com força rumo ao futuro. Talvez isso incomode alguns. A nós, nos motiva a continuar trabalhando para que o gigante que é o Paraguai siga crescendo e ocupando o lugar que merece", continuou o presidente. O chefe do Executivo paraguaio disse que ordenou que o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai retirasse as imagens de todas essas estruturas. A prefeitura de Ciudad del Este anunciou que abriu uma investigação sobre a situação e encaminhou o caso ao Ministério Público. Gustavo Gómez faz parte do elenco do Paraguai na Copa do Mundo, convocado pelo técnico Gustavo Alfaro. Do Palmeiras, ainda há Mauricio e Ramón Sosa. A lista de 26 atletas ainda não foi divulgada. Na prévia, com 55 nomes, há outros seis jogadores que atuam no futebol brasileiro: Carlos Coronel (São Paulo), Junior Alonso (Atlético), Fabián Balbuena (Grêmio), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Villasanti (Grêmio) e Isidro Pitta (RB Bragantino). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paraguai Gustavo Gómez Bolsonaro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 MUNDIAL DE VÔLEI VNL 2026: confira datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na Liga das Nações Competição reúne 18 seleções e começa no dia 3 de junho com jogos em Brasília 28.05.26 21h50 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01