Veterano do jornalismo esportivo, Márcio Guedes morre aos 76 anos vítima de um câncer

O jornalista esportivo Márcio Guedes morreu, na noite de sexta-feira (3), aos 76 anos. Ele estava internado por complicações decorrentes de um câncer.

De acordo com o também comentarista esportivo Sergio du Bocage, com quem Márcio dividia a bancada do programa “No Mundo da Bola”, na TV Brasil, o veterano havia descoberto uma hepatite C no final do ano passado.

“Estava bem fraco e cansado. Mas há umas semanas as pernas começaram a falhar. Na segunda-feira, não conseguia levantar da cama e foi levado para São José. E lá descobriram que o câncer tinha voltado e afetado o pâncreas. O coração parou hoje", contou.

Márcio Guedes teve mais de cinco décadas de trabalho dedicado ao jornalismo esportivo, com passagens por emissoras como Globo, Rede Manchete, ESPN e, por fim, TV Brasil, onde ainda atuava. Ele também teve colunas nos jornais “O Dia”, “O Globo” e “Jornal do Brasil”.

O jornalista era torcedor declarado do Botafogo. No Twitter, o clube lamentou a perda. “O Botafogo lamenta a morte do jornalista Marcio Guedes. O comentarista, que marcou época na imprensa esportiva, carregava a paixão pelo Botafogo, seu time de coração. O Clube deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz”.