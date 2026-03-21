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Verstappen zomba da F1 após vitória em endurance: 'posso pilotar com o pé embaixo'

A fala do holandês é uma referência ao novo regulamento da divisão

Estadão Conteúdo
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Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1)

Max Verstappen, longe dos desempenhos de tetracampeão na Fórmula 1, criticou a categoria máxima do automobilismo após vencer as quatro horas de Nurburgring pela NLS neste sábado, 21. O piloto afirmou que na NLS é possível acelerar com tudo sem se preocupar com a bateria.

A fala do holandês refere-se ao novo regulamento da F1, onde a potência elétrica dos motores híbridos quase triplicou. Isso potencializou a drenagem de energia durante uma volta, tornando o armazenamento crucial. Pilotos frequentemente atacam menos as curvas para preservar a carga.

Após o quali no mítico circuito alemão, Verstappen lançou a indireta à F1 em conversa com a mídia. "Pelo menos, você pode pilotar com o pé embaixo sem ficar se preocupando com a bateria", disse o piloto da Red Bull.

Outras críticas ao regulamento

No fim de semana do GP da China, Verstappen criticou o regulamento. Ele disse que fãs que apreciavam esse novo tipo de ação nas pistas "não entendiam" de automobilismo e que "parecia Mario Kart". Essa declaração gerou forte repercussão no paddock após seu abandono por problema na refrigeração.

Resposta de Toto Wolff

Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, afirmou que as críticas do tetracampeão estão ligadas à dificuldade da Red Bull em adaptar-se à nova aerodinâmica e motores. "O Max está passando por um pesadelo. Quando você olha o onboard dele, é simplesmente horrível de pilotar", disse Wolff.

Agenda de Verstappen

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 29 de março, no GP do Japão. Verstappen aproveita o intervalo para competir em outras categorias, prática comum do holandês. Em Nurburgring, ele venceu a prova de quatro horas com um minuto de vantagem, ao lado de Dani Juncadella e Jules Gounon.

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