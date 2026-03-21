Verstappen zomba da F1 após vitória em endurance: 'posso pilotar com o pé embaixo' A fala do holandês é uma referência ao novo regulamento da divisão Estadão Conteúdo 21.03.26 15h37 Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1) Max Verstappen, longe dos desempenhos de tetracampeão na Fórmula 1, criticou a categoria máxima do automobilismo após vencer as quatro horas de Nurburgring pela NLS neste sábado, 21. O piloto afirmou que na NLS é possível acelerar com tudo sem se preocupar com a bateria. A fala do holandês refere-se ao novo regulamento da F1, onde a potência elétrica dos motores híbridos quase triplicou. Isso potencializou a drenagem de energia durante uma volta, tornando o armazenamento crucial. Pilotos frequentemente atacam menos as curvas para preservar a carga. Após o quali no mítico circuito alemão, Verstappen lançou a indireta à F1 em conversa com a mídia. "Pelo menos, você pode pilotar com o pé embaixo sem ficar se preocupando com a bateria", disse o piloto da Red Bull. Outras críticas ao regulamento No fim de semana do GP da China, Verstappen criticou o regulamento. Ele disse que fãs que apreciavam esse novo tipo de ação nas pistas "não entendiam" de automobilismo e que "parecia Mario Kart". Essa declaração gerou forte repercussão no paddock após seu abandono por problema na refrigeração. Resposta de Toto Wolff Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, afirmou que as críticas do tetracampeão estão ligadas à dificuldade da Red Bull em adaptar-se à nova aerodinâmica e motores. "O Max está passando por um pesadelo. Quando você olha o onboard dele, é simplesmente horrível de pilotar", disse Wolff. Agenda de Verstappen A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 29 de março, no GP do Japão. Verstappen aproveita o intervalo para competir em outras categorias, prática comum do holandês. Em Nurburgring, ele venceu a prova de quatro horas com um minuto de vantagem, ao lado de Dani Juncadella e Jules Gounon. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Verstappen endurance vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/03) pelo Brasileirão RB Bragantino e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 21.03.26 15h00 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 RECUPERAÇÃO Cirurgia de Marlon é bem sucedida e jogador do Grêmio deve ter alta neste domingo Apesar do susto e da fratura no tornozelo direito, o clube gaúcho projeta o retorno do lateral-esquerdo em cinco meses 21.03.26 9h07