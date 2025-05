Verstappen testa carro de GT3 na Alemanha e recorre a pseudônimo durante treino, diz site

O holandês Max Verstappen aproveitou o fim de semana sem corridas da Fórmula 1 para fazer o que mais gosta: ir para as pistas a fim de andar em alta velocidade. Nesta sexta-feira, ele viajou para Alemanha e participou das sessões oficiais de testes com uma Ferrari 296 GT3, no circuito de Nüburgring. O inusitado é que para estar nessa atividade, ele usou o pseudônimo de "Franz Hermann".

De acordo com o site Auto Motor und Sport a excursão do tetracampeão mundial aos testes deveria permanecer em sigilo. Com a intenção de "camuflar" a sua presença, o novo nome (Franz Hermann) foi estampado na parte externa do carro. No entanto, o capacete e o macacão personalizados, além da bandeira da Holanda, exibida no modelo 296 GT3, frustraram os planos do piloto da Red Bull.

Para não ser incomodado durante suas voltas na pista, um pequeno esquema foi montado. Além da exclusão de fotógrafos, que não foram autorizados a entrar na garagem onde Verstappen estava, alguns seguranças foram contratados para garantir a sua privacidade.

Esta foi a primeira vez do tetracampeão nesta pista, já que ele participou de competições online no traçado de Nordschleife, como o circuito também é conhecido. No caso de aumentar a frequência nestes testes, Max estaria em condições de obter uma licença para competir na pista, inclusive para correr nas 24 de Nurburgring.

O site informou ainda que, durante uma entrevista em 2024, o holandês já havia manifestado interesse em participar destas corridas. "Nüburgring Nordscheleife é uma das minhas pistas de corridas favoritas e espero que em alguns anos eu também possa competir aqui com um GT3".

Em meio a esses testes em sua folga, Verstappen deve retomar o foco na outra semana novamente para o calendário da Fórmula 1, já que no domingo (dia 18), será realizado o GP de Emília-Romagna. No Mundial de pilotos, ele aparece na terceira colocação com 99. O australiano Oscar Piastri, da McLaren, comanda classificação com 131 pontos seguido do seu companheiro de equipe, Lando Norris, 115.