Verstappen tem negociações 'concretas' com Mercedes, diz canal inglês

As especulações em torno do futuro de Max Verstappen começam a ganhar contornos oficiais. Segundo o canal britânico Sky Sports, o tetracampeão mundial abriu negociações concretas com a Mercedes visando uma possível transferência para 2026. A informação surge em meio a um momento de instabilidade técnica e política na Red Bull, que vê seu domínio ameaçado dentro e fora das pistas.

Se o acordo avançar, Verstappen assumiria a vaga de George Russell, cujo contrato se encerra ao fim da atual temporada. Já o italiano Andrea Kimi Antonelli, tratado como peça do futuro da equipe, seguiria no projeto. A possível chegada de Verstappen é vista pela Mercedes como a chance de retomar o protagonismo na era que se aproxima, após temporadas sem títulos.

O desempenho em 2025 está longe do ideal: Verstappen ocupa apenas o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, 61 pontos atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren. A frustração aumentou com o abandono no GP da Áustria, quando foi tocado logo na primeira volta - ironicamente, pelo próprio Antonelli. Desde então, o discurso do piloto tem sido de distanciamento da briga pelo título, e as movimentações nos bastidores se intensificaram.

A Mercedes, que já flertava com Verstappen desde 2024, agora vê na atual crise da Red Bull uma oportunidade real de convencê-lo. Toto Wolff e o próprio George Russell confirmaram a existência de conversas, enquanto a Red Bull, mesmo respaldada por um contrato de longo prazo, trata o tema com reservas. Sabe-se que há cláusulas de saída antecipada, especialmente se houver quebra de confiança ou mudanças internas.

O ambiente na Red Bull de fato tem sido motivo de atenção no paddock. Embora o tema principal seja o desempenho esportivo, questões extra-pista também interferem. A relação desgastada entre Christian Horner e Jos Verstappen, pai do piloto, voltou à tona nesta temporada.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana em Silverstone, para a 12ª etapa da temporada, com Verstappen tentando diminuir a diferença para os carros da McLaren.