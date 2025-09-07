Verstappen supera McLaren e vence agitado GP da Itália de Fórmula 1; Bortoleto termina em 8º

Em uma corrida frenética, marcada por boas ultrapassagens, leves colisões e erros das equipes na troca de pneus, Max Verstappen fez valer a pole position , superou a McLaren e venceu o GP da Itália, neste domingo, no circuito de Monza - Lando Norris e Oscar Piastri completaram o pódio.

Gabriel Bortoleto foi prejudicado por um péssimo pit stop da Sauber, mas fez uma prova sólida e terminou na 8ª posição, após alinhar em sétimo no grid - seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, nem sequer largou, com problemas no carro.

Com o resultado, a vantagem do australiano na liderança do Mundial de Pilotos caiu para 31 pontos sobre o companheiro de equipe - 324 a 293. Bortoleto somou mais quatro pontos com o oitavo lugar e chegou a 18 na classificação - é o 16º colocado.

O duelo travado entre o pole position, Max Verstappen, e Lando Norris marcou o início do GP da Itália. O piloto da McLaren atacou o tetracampeão e se irritou com uma manobra da Red Bull logo na primeira volta: "O que este idiota está fazendo? Primeiro me jogou na grama e depois cortou a chicane", reclamou no rádio.

Norris fez a ultrapassagem, mas levou o troco na quarta volta. A partir daí, o holandês tratou de registrar seguidas voltas mais rápidas para abrir distância dos carros da McLaren - tinha 4s2 de vantagem após 15 voltas.

Logo atrás da briga pela ponta, Piastri e Leclerc duelavam pelo terceiro posto. O piloto da Ferrari levantou a torcida italiana ao ultrapassar o líder do Mundial de Pilotos, mas não conseguiu se manter à frente da McLaren por muito tempo e voltou à quarta posição.

Gabriel Bortoleto sobreviveu ao conturbado início de prova, mantendo o sétimo posto do grid, ultrapassou a Aston Martin de Alonso, chegou a emparelhar sua Sauber à Mercedes de Russell, na terceira volta, mas não resistiu à potência da Ferrari de Hamilton - que havia largado em décimo - e retornou à sétima posição.

Após 20 das 53 voltas, Verstappen liderava com 5s6 de vantagem sobre Norris, que era seguido por Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton e Bortoleto. O brasileiro vinha mais de 4s7 atrás do heptacampeão, mas era pressionado por Alonso - perdeu a posição na parada para trocar pneus, no giro seguinte - ocupavam o 15º e 16º posto, respectivamente.

Na 26ª volta, Bortoleto ganhou uma posição após Alonso pegar a zebra e quebrar a suspensão traseira do carro, que o obrigou a abandonar a prova. Com as paradas nos boxes dos concorrentes, o brasileiro alcançou a 12ª posição. Na frente, Verstappen liderava com 6s2 de vantagem sobre Norris, que era pressionado por Piastri.

Com estratégia de uma parada, Verstappen fez seu pit stop a 15 voltas do fim e Norris reassumiu a liderança da prova, 5s8 à frente de Piastri e com 12s6 de vantagem sobre o tetracampeão. Hamilton também foi aos boxes e retornou em nono lugar. Sainz e Bearman colidiram na curva, em tentativa de ultrapassagem, mas conseguiram retornar. Bortoleto atacou Gasly e ganhou o 11º posto.

A McLaren deixou a troca de pneus de seus carros para a reta final da prova e Verstappen retomou a liderança. O erro no pit stop de Norris fez com que ele perdesse o segundo posto para Piastri, mas o australiano cedeu o posto, a pedido da escuderia inglesa, a quatro voltas da bandeirada - Verstappen, que ironizou a troca de posições do rival, terminou em primeiro com boa vantagem. Graças às paradas e a uma punição a Antonelli, Bortoleto ganhou posições e terminou em oitavo, retornando à zona de pontuação.

Os carros voltam à pista no GP do Azerbaijão, a 17ª etapa da temporada de Fórmula 1, entre 19 e 21 de setembro. A corrida, no domingo (21), está marcada para as 8h (horário de Brasília).

Confira o resultado do GP da Itália de Fórmula 1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h13min24s325 2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 19s207 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 21s351 4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 25s624 5º - George Russell (ING/Mercedes), a 32s881 6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 37s449 7º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 50s537 8º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 58s484 9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 59s762 10º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1min03s891 11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min04s469 12º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min19s288 13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min20s701 14º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1min22s351 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta 16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta 17º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta 18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

Não completaram a prova: Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) e Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)