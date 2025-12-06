Verstappen se empolga com pole em Abu Dabi e seca McLaren por penta: 'Precisamos de sorte'

Após conquistar a pole position para o GP decisivo de Abu Dabi, neste sábado, em uma emocionante disputa com os concorrentes ao título Lando Norris e Oscar Piastri, a então favorita dupla da McLaren, Max Verstappen subiu em sua Red Bull e acenou com o gesto de "número 1", sem esconder a alegria.

Orgulhoso do próprio desempenho e da arrancada no campeonato, após chegar a ficar 104 pontos atrás do líder, o holandês não escondeu a empolgação por largar na frente da McLaren na briga pelo quinto título mundial seguido. "Descobriremos amanhã, não é?", disse Verstappen. "Vou tentar vencer a corrida."

O piloto da Red Bull soma 396 pontos, 12 atrás de Lando Norris e quatro à frente de Piastri, e sabe que precisará vencer e torcer por tropeços dos rivais para ficar com a taça e igualar a sequência de Michael Schumacher entre 2000 e 2004 - Norris só precisa chegar ao pódio. Desde 2015, todos os pilotos que largaram da pole venceram a corrida em Yas Marina, um circuito de difícil ultrapassagem.

"É claro que tentarei vencer a corrida, quero somar muitos pontos para tentar conquistar o campeonato. Precisamos de um pouco de sorte com o que está acontecendo atrás de nós", comentou Verstappen após o treino de classificação, no qual ficou 0s201 à frente do líder do campeonato.

"Conseguimos melhorar um pouco o tempo por volta e, claro, estou incrivelmente feliz por ter ficado em primeiro. É a única coisa que podemos fazer, certo? É a única coisa que podemos controlar", afirmou. "Eu tento maximizar tudo o que temos, o que temos com o carro, e definitivamente conseguimos fazer isso na classificação."

O campeão mundial será conhecido neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília), no GP de Abu Dabi, a 24ª e última etapa da temporada de Fórmula 1.