Verstappen se empolga com pole em Abu Dabi e seca McLaren por penta: 'Precisamos de sorte' Estadão Conteúdo 06.12.25 14h57 Após conquistar a pole position para o GP decisivo de Abu Dabi, neste sábado, em uma emocionante disputa com os concorrentes ao título Lando Norris e Oscar Piastri, a então favorita dupla da McLaren, Max Verstappen subiu em sua Red Bull e acenou com o gesto de "número 1", sem esconder a alegria. Orgulhoso do próprio desempenho e da arrancada no campeonato, após chegar a ficar 104 pontos atrás do líder, o holandês não escondeu a empolgação por largar na frente da McLaren na briga pelo quinto título mundial seguido. "Descobriremos amanhã, não é?", disse Verstappen. "Vou tentar vencer a corrida." O piloto da Red Bull soma 396 pontos, 12 atrás de Lando Norris e quatro à frente de Piastri, e sabe que precisará vencer e torcer por tropeços dos rivais para ficar com a taça e igualar a sequência de Michael Schumacher entre 2000 e 2004 - Norris só precisa chegar ao pódio. Desde 2015, todos os pilotos que largaram da pole venceram a corrida em Yas Marina, um circuito de difícil ultrapassagem. "É claro que tentarei vencer a corrida, quero somar muitos pontos para tentar conquistar o campeonato. Precisamos de um pouco de sorte com o que está acontecendo atrás de nós", comentou Verstappen após o treino de classificação, no qual ficou 0s201 à frente do líder do campeonato. "Conseguimos melhorar um pouco o tempo por volta e, claro, estou incrivelmente feliz por ter ficado em primeiro. É a única coisa que podemos fazer, certo? É a única coisa que podemos controlar", afirmou. "Eu tento maximizar tudo o que temos, o que temos com o carro, e definitivamente conseguimos fazer isso na classificação." O campeão mundial será conhecido neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília), no GP de Abu Dabi, a 24ª e última etapa da temporada de Fórmula 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Abu Dabi Red Bull Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48