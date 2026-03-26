Verstappen 'expulsa' jornalista de coletiva de imprensa para o GP do Japão Repórter do veículo inglês perguntou a Verstappen se perder o título para Lando Norris por dois pontos poderia levá-lo a se arrepender de um incidente ocorrido no início do ano, quando colidiu com George Russell Estadão Conteúdo 26.03.26 11h03 O piloto holandês Max Verstappen causou polêmica antes da coletiva de imprensa para o GP do Japão ao vetar a presença de um jornalista. O incidente ocorreu nesta quinta-feira, em Suzuka, onde Verstappen se recusou a falar enquanto o repórter não saísse da sala. Apontando para Giles Richards, do jornal britânico The Guardian, o piloto da Red Bull foi irredutível. "Não vou falar nada antes que ele saia", declarou Max Verstappen, enquanto a sessão de perguntas estava prestes a começar na área VIP da equipe. Richards tentou argumentar, aproximando-se da mesa de Verstappen. Contudo, o piloto tetracampeão mundial manteve sua posição, exigindo que o jornalista se retirasse do local. Motivo do desentendimento de Max Verstappen O veto de Max Verstappen foi motivado por uma pergunta feita por Richards em dezembro, após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerrou a temporada passada da Fórmula 1. Na ocasião, o repórter questionou Verstappen se a possibilidade de perder o título para Lando Norris por dois pontos o levaria a se arrepender de um incidente anterior. O episódio envolvia uma colisão com George Russell no Grande Prêmio da Espanha, que resultou em penalização e perda de pontos para o holandês. Em resposta àquela pergunta, Max Verstappen havia criticado Richards: "Você se esquece de tudo o que aconteceu na minha temporada. A única coisa que você menciona é Barcelona. Eu sabia que isso ia acontecer". O piloto acrescentou na época: "Você está me dando um sorriso bobo agora. Não sei. É, faz parte das corridas, no fim das contas. A gente aprende com os erros. O campeonato tem 24 etapas. Também ganhei muitos presentes de Natal antecipados na segunda metade da temporada, então você pode questionar isso também". Situação atual de Max Verstappen e Red Bull Chegando a Suzuka para a terceira etapa da temporada, Max Verstappen e a Red Bull enfrentam um início de ano considerado difícil. A equipe não conseguiu acompanhar o ritmo da líder Mercedes. O piloto holandês também já manifestou sua aversão à nova era do regulamento da Fórmula 1, que confere maior ênfase à energia elétrica nos carros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Japão Verstappen expulsa jornalista coletiva de imprensa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu trabalha para garantir duelo com o Vasco pela Copa do Brasil no Mangueirão Partida no estádio virou dúvida, pois ocorre às vésperas de show da banda Guns N' Roses 26.03.26 11h39 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49 FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 CRÍTICA Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional' Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro 26.03.26 9h03