Verstappen 'expulsa' jornalista de coletiva de imprensa para o GP do Japão

O piloto holandês Max Verstappen causou polêmica antes da coletiva de imprensa para o GP do Japão ao vetar a presença de um jornalista. O incidente ocorreu nesta quinta-feira, em Suzuka, onde Verstappen se recusou a falar enquanto o repórter não saísse da sala.

Apontando para Giles Richards, do jornal britânico The Guardian, o piloto da Red Bull foi irredutível. "Não vou falar nada antes que ele saia", declarou Max Verstappen, enquanto a sessão de perguntas estava prestes a começar na área VIP da equipe.

Richards tentou argumentar, aproximando-se da mesa de Verstappen. Contudo, o piloto tetracampeão mundial manteve sua posição, exigindo que o jornalista se retirasse do local.

Motivo do desentendimento de Max Verstappen

O veto de Max Verstappen foi motivado por uma pergunta feita por Richards em dezembro, após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerrou a temporada passada da Fórmula 1.

Na ocasião, o repórter questionou Verstappen se a possibilidade de perder o título para Lando Norris por dois pontos o levaria a se arrepender de um incidente anterior. O episódio envolvia uma colisão com George Russell no Grande Prêmio da Espanha, que resultou em penalização e perda de pontos para o holandês.

Em resposta àquela pergunta, Max Verstappen havia criticado Richards: "Você se esquece de tudo o que aconteceu na minha temporada. A única coisa que você menciona é Barcelona. Eu sabia que isso ia acontecer".

O piloto acrescentou na época: "Você está me dando um sorriso bobo agora. Não sei. É, faz parte das corridas, no fim das contas. A gente aprende com os erros. O campeonato tem 24 etapas. Também ganhei muitos presentes de Natal antecipados na segunda metade da temporada, então você pode questionar isso também".

Situação atual de Max Verstappen e Red Bull

Chegando a Suzuka para a terceira etapa da temporada, Max Verstappen e a Red Bull enfrentam um início de ano considerado difícil. A equipe não conseguiu acompanhar o ritmo da líder Mercedes.

O piloto holandês também já manifestou sua aversão à nova era do regulamento da Fórmula 1, que confere maior ênfase à energia elétrica nos carros.