Verstappen dá 139 voltas em Sakhir e fica perto de Mercedes e McLaren; Bortoleto repete tempo

Max Verstappen já reclamou dos novos carros da Fórmula 1, do regulamento e ainda estava devendo na pré-temporada. Nesta quinta-feira, depois de folgar na véspera, o tetracampeão deu 139 voltas no circuito de Sakhir, no Bahrein, e deu mostras à concorrência que tem de ser respeitado e que a Red Bull necessita ser olhada com carinho. Com 1min33s162, o holandês ficou na cola de Oscar Piastri, da McLaren, e Kimi Antonelli, da Mercedes, o mais rápido do dia, com 1min32s803 (melhor marca da fase de treinos até então).

O brasileiro Gabriel Bortoleto manteve a regularidade com sua Audi, apesar de ter dado somente 29 voltas, todas na atividade da manhã. Depois de fazer sua melhor volta da quarta-feira em 1min35s263, cravou o mesmo tempo nesta quinta, mais caindo duas posições, desta vez no 12º lugar. Ocorre que o dia ficou marcado por melhores marcas da concorrência na segunda parte, que evoluiu e relação à véspera.

Antes deste bom desempenho de Verstappen, a Red Bull via Mercedes e Ferrari despontarem como forças, com George Russel e Charles Leclerc se destacando, seguidas pela atual campeã McLaren. Verstappen tratou de, em uma atividade, se colocar entre os favoritos para 2026. Ele completou 140 giros no Bahrein e a menos de quatro décimos do líder Antonelli, também em seu melhor dia de treinos no Bahrein.

Ainda precisando mostrar serviço na Ferrari, o heptacampeão inglês Lewis Hamilton também realizou grandes giros em Sakhir após problemas pela manhã. O quinto lugar parecia ser o seu melhor neste segundo dia da segunda fase da pré-temporada quando abortou a volta que vinha derrubando marcas e desacelerou para entrar nos boxes. Mas retornou disposto a melhorar seus números e conseguiu superar Norris, indo para o quarto lugar.

Apesar de os 22 pilotos do grid estarem liberados para participar das atividades desta quinta, muitas escuderias optaram por testar somente um carro e a sessão foi marcada por seis ausências: Isack Hadjar, da Red Bull, Pierre Gasly, da Alpine, Charles Leclerc, da Ferrari, Lance Stroll, da Astyon Martin Arvid Lindblad, da Racing Bulls) e Carlos Sainz, da Williams, descansaram.

Sérgio Perez, de volta à categoria após ser dispensado justamente da Red Bull, mostrou que a adaptação ao carro da Cadillac ainda está longe de acontecer e deu uma grande escapada da pista, andando fora do traçado do circuito de Sakhir. Ficou entre os piores do dia. O argentino Franco Colapinto, o australiano Oscar Piastri e o inglês Lewis Hamilton foram outros pilotos a errarem o traçado.

No fim das atividades do dia, ainda foram simulados bandeiras amarela, largada e saída dos boxes. Piastri fechou o treino com problemas no carro, parado na pista.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º DIA DE TREINO EM SAKHIR:

1º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min32s803 2º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s861 3º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s162 4º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min33s408 5º Lando Norris (ING/McLaren), 1 min33s453 6º Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min33s818 7º Niko Hulkenberg (ALE/Audi), 1min33s987 8º George Russell (ING/Mercedes), em 1min34s111 9º Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s201 10º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min34s532 11º Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s555 12º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min35s263 13º Oliver Bearman (ING/Haas), 1min35s279 14º Sergio Pérez (MEX/Cadilac), 1min35s369 15º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min37s472 16º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min40s193 17º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), sem tempo 18º Pierre Gasly (FRA/Alpine), sem tempo 19º Charles Leclerc (MON/Ferrari), sem tempo 20º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo 21º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), sem tempo 22º Carlos Sainz (ESP/Williams), sem tempo