O Liberal chevron right Esportes chevron right

Venezuela leva virada da Colômbia em casa e perde vaga na repescagem da Copa para a Bolívia

Estadão Conteúdo

Não será em 2026 que a Venezuela vai disputar sua primeira Copa do Mundo. Nesta terça-feira, em Maturín, o time vinotinto ficou duas vezes em vantagem no placar, mas perdeu de virada, por 6 a 3, para a Colômbia, desperdiçando a oportunidade de disputar a repescagem internacional para o Mundial do ano que vem.

A seleção chegou com u ponto de vantagem na última rodada, dependendo apenas de suas forças. Até mesmo um empate serviria se a Bolívia não derrotasse o Brasil, mas tudo deu errado. Os bolivianos venceram o Brasil, enquanto os venezuelanos levaram a virada, com quatro gols de Luis Suárez.

O jogo começou de forma eletrizante. Logo soa três minutos, os anfitriões abriram o placar com um belo chute cruzado de Segovia.

A resposta colombiana não demorou e o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, empatou de cabeça, após cobrança de escanteio. Os venezuelanos reclamaram falta no lance, mas o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio confirmou o gol.

Mas a alegria colombiana durou pouco. Na saída de bola, o goleiro Kevin Mier foi mal no lance e Josef Martínez fez o segundo gol colombiano, com apenas 12 minutos de jogo.

O ritmo caiu e as duas equipes se acomodaram na partida. Aos 38 minutos, o lance mais bonito da partida. Josef Martinez acertou bela bicicleta, mas a bola explodiu no travessão.

Mas ainda havia tempo para mais um gol e ele veio aos 42 minutos. Após bobeada da zaga venezuelana, Luis Suárez surgiu livre para fazer o segundo gol colombiano.

Além do empate sofrido, a torcida venezuelana, que lotou o estádio, viu o primeiro tempo terminar e ainda saber que a Bolívia havia aberto o placar diante do Brasil. A situação ficou pior quando Luis Suárez fez o terceiro para a Colômbia, aos cinco minutos.

Desesperada, a Venezuela se lançou ao ataque, abrindo espaços para mais contra-ataques colombianos e gols de Luis Suárez. O artilheiro da noite marcou mais duas vezes aos 14 e aos 22 minutos.

A Venezuela ainda conseguiu diminuir com Rondón, aos 31 minutos, dando esperança à torcida. Mas, em novo contra-ataque, Córdoba fechou a goleada: 6 a 3.

OUTROS JOGOS Em Guayaquil, o Equador derrotou a Argentina, que não contou com Lionel Messi, por 1 a 0, gol do atacante Enner Valencia, do Internacional, em seu centésimo jogo pela seleção. Com a vitória os equatorianos terminam as Eliminatórias com 29 pontos, em segundo lugar, atrás apenas dos argentinos (38).

Em Lima, o Paraguai enfrentou o eliminado Peru e venceu por 1 a 0, gol de Galarza, aos 33 minutos do segundo tempo. Em sexto lugar nas Eliminatórias, os paraguaios somaram 26 pontos, contra apenas 13 dos peruanos.

Em Santiago, Chile e Uruguai ficaram no empate sem gols. Os uruguaios terminaram as Eliminatórias em segundo lugar (28 pontos) e os chilenos na última colocação (11).

Esportes
