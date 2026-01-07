Capa Jornal Amazônia
Veja quais são os jogos da Copinha desta quarta-feira, 7 de janeiro

O Águia de Marabá entra em campo novamente na competição.

Estadão Conteúdo

A Copa São Paulo de Juniores terá uma quarta-feira repleta de emoção, com 28 jogos pela segunda fase e gigantes em campo de olho na próxima fase. Os destaques do dia ficam para São Paulo, Santos, Atlético-MG e Botafogo, que entram em campo tentando encaminhar a vaga na próxima fase. O Internacional busca reação após empate inesperado.

Após a boa vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília na estreia, o Santos volta a campo do estádio Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos, para encarar o União Cacoalense, a partir das 19h30, tentando confirmar a classificação na próxima fase.

O objetivo é o mesmo para o São Paulo, que bem antes, a partir das 15h, encara o Independente, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com três pontos após vencer o Maruinense por 2 a 0 na primeira rodada, o atual campeão tenta manter os 100% e seguir embalado na Copinha.

Outros dois times que também tentam manter o desempenho perfeito na competição são Atlético-MG e Botafogo, que encaram QFC-RN e Estrela de Março, respectivamente. Já pelo Grupo 32, o cenário é diferente para o Internacional, que amargou um empate por 0 a 0 com a Portuguesa Santista na estreia e tenta vencer a primeira contra o CSE.

CONFIRA ABAIXO ONDE ASSISTIR CADA UM DOS DUELOS DESTA QUARTA-FEIRA (7):

8h45 Nacional x Portuguesa Santista - Youtube Paulistão

11h Ibrachina x Santo André - Youtube Paulistão CSE-AL x Internacional - Xsports

13h Cosmopolitano x Red Bull Bragantino - Youtube Paulistão Comercial-SP x XV de Piracicaba - Youtube Paulistão Paulínia x Portuguesa - YouTube Ulisses TV Atlético Guaratinguetá x São José-SP - Youtube Paulistão União Mogi x Centro Olímpico - Youtube Paulistão Itaquaquecetuba x Novorizontino - Youtube Paulistão Referência x Ituano - Youtube Paulistão

13h15 Ferroviário-CE x Bangu - Youtube Paulistão

14h Ferroviária x América-RJ - Youtube Paulistão

15h Independente-AP x São Paulo - Xsports

15h15 São Luis-MA x Figueirense - Youtube Paulistão Canaã-DF x Criciúma - Youtube Paulistão Operário-PR x Vila Nova - Youtube Paulistão Nacional-AM x Juventude - Youtube Paulistão Confiança-PB x Fortaleza - Youtube Paulistão Juventude Samas-MA x Náutico - Youtube Paulistão Ivinhema-MS x Real Sport Club-RS - Youtube Paulistão

16h15 Quixadá-CE x Cuiabá - Youtube Paulistão

17h15 Grêmio São-Carlense x Real Brasília-DF - Youtube Paulistão Real Soccer x Maruinense-SE - Youtube Paulistão

18h45 Osasco Audax x União-MT - Youtube Paulistão

19h15 Taubaté x Águia de Marabá-PA - Youtube Paulistão

19h30 União Cacoalense-RO x Santos - CazéTV

21h QFC-RN x Atlético-MG - Xsports

21h30 Estrela de Março-BA x Botafogo - Youtube Paulistão e CazéTV

Palavras-chave

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9)

A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído

08.01.26 14h13

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Futebol

Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube

O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais

08.01.26 10h14

Futebol

Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês

Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho

08.01.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

