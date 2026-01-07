Veja quais são os jogos da Copinha desta quarta-feira, 7 de janeiro

A Copa São Paulo de Juniores terá uma quarta-feira repleta de emoção, com 28 jogos pela segunda fase e gigantes em campo de olho na próxima fase. Os destaques do dia ficam para São Paulo, Santos, Atlético-MG e Botafogo, que entram em campo tentando encaminhar a vaga na próxima fase. O Internacional busca reação após empate inesperado.

Após a boa vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília na estreia, o Santos volta a campo do estádio Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos, para encarar o União Cacoalense, a partir das 19h30, tentando confirmar a classificação na próxima fase.

O objetivo é o mesmo para o São Paulo, que bem antes, a partir das 15h, encara o Independente, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com três pontos após vencer o Maruinense por 2 a 0 na primeira rodada, o atual campeão tenta manter os 100% e seguir embalado na Copinha.

Outros dois times que também tentam manter o desempenho perfeito na competição são Atlético-MG e Botafogo, que encaram QFC-RN e Estrela de Março, respectivamente. Já pelo Grupo 32, o cenário é diferente para o Internacional, que amargou um empate por 0 a 0 com a Portuguesa Santista na estreia e tenta vencer a primeira contra o CSE.

CONFIRA ABAIXO ONDE ASSISTIR CADA UM DOS DUELOS DESTA QUARTA-FEIRA (7):

8h45 Nacional x Portuguesa Santista - Youtube Paulistão

11h Ibrachina x Santo André - Youtube Paulistão CSE-AL x Internacional - Xsports

13h Cosmopolitano x Red Bull Bragantino - Youtube Paulistão Comercial-SP x XV de Piracicaba - Youtube Paulistão Paulínia x Portuguesa - YouTube Ulisses TV Atlético Guaratinguetá x São José-SP - Youtube Paulistão União Mogi x Centro Olímpico - Youtube Paulistão Itaquaquecetuba x Novorizontino - Youtube Paulistão Referência x Ituano - Youtube Paulistão

13h15 Ferroviário-CE x Bangu - Youtube Paulistão

14h Ferroviária x América-RJ - Youtube Paulistão

15h Independente-AP x São Paulo - Xsports

15h15 São Luis-MA x Figueirense - Youtube Paulistão Canaã-DF x Criciúma - Youtube Paulistão Operário-PR x Vila Nova - Youtube Paulistão Nacional-AM x Juventude - Youtube Paulistão Confiança-PB x Fortaleza - Youtube Paulistão Juventude Samas-MA x Náutico - Youtube Paulistão Ivinhema-MS x Real Sport Club-RS - Youtube Paulistão

16h15 Quixadá-CE x Cuiabá - Youtube Paulistão

17h15 Grêmio São-Carlense x Real Brasília-DF - Youtube Paulistão Real Soccer x Maruinense-SE - Youtube Paulistão

18h45 Osasco Audax x União-MT - Youtube Paulistão

19h15 Taubaté x Águia de Marabá-PA - Youtube Paulistão

19h30 União Cacoalense-RO x Santos - CazéTV

21h QFC-RN x Atlético-MG - Xsports

21h30 Estrela de Março-BA x Botafogo - Youtube Paulistão e CazéTV