Veja quais são os jogos da Copinha desta quarta-feira, 7 de janeiro O Águia de Marabá entra em campo novamente na competição. Estadão Conteúdo 07.01.26 9h57 A Copa São Paulo de Juniores terá uma quarta-feira repleta de emoção, com 28 jogos pela segunda fase e gigantes em campo de olho na próxima fase. Os destaques do dia ficam para São Paulo, Santos, Atlético-MG e Botafogo, que entram em campo tentando encaminhar a vaga na próxima fase. O Internacional busca reação após empate inesperado. Após a boa vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília na estreia, o Santos volta a campo do estádio Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos, para encarar o União Cacoalense, a partir das 19h30, tentando confirmar a classificação na próxima fase. O objetivo é o mesmo para o São Paulo, que bem antes, a partir das 15h, encara o Independente, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com três pontos após vencer o Maruinense por 2 a 0 na primeira rodada, o atual campeão tenta manter os 100% e seguir embalado na Copinha. Outros dois times que também tentam manter o desempenho perfeito na competição são Atlético-MG e Botafogo, que encaram QFC-RN e Estrela de Março, respectivamente. Já pelo Grupo 32, o cenário é diferente para o Internacional, que amargou um empate por 0 a 0 com a Portuguesa Santista na estreia e tenta vencer a primeira contra o CSE. CONFIRA ABAIXO ONDE ASSISTIR CADA UM DOS DUELOS DESTA QUARTA-FEIRA (7): 8h45 Nacional x Portuguesa Santista - Youtube Paulistão 11h Ibrachina x Santo André - Youtube Paulistão CSE-AL x Internacional - Xsports 13h Cosmopolitano x Red Bull Bragantino - Youtube Paulistão Comercial-SP x XV de Piracicaba - Youtube Paulistão Paulínia x Portuguesa - YouTube Ulisses TV Atlético Guaratinguetá x São José-SP - Youtube Paulistão União Mogi x Centro Olímpico - Youtube Paulistão Itaquaquecetuba x Novorizontino - Youtube Paulistão Referência x Ituano - Youtube Paulistão 13h15 Ferroviário-CE x Bangu - Youtube Paulistão 14h Ferroviária x América-RJ - Youtube Paulistão 15h Independente-AP x São Paulo - Xsports 15h15 São Luis-MA x Figueirense - Youtube Paulistão Canaã-DF x Criciúma - Youtube Paulistão Operário-PR x Vila Nova - Youtube Paulistão Nacional-AM x Juventude - Youtube Paulistão Confiança-PB x Fortaleza - Youtube Paulistão Juventude Samas-MA x Náutico - Youtube Paulistão Ivinhema-MS x Real Sport Club-RS - Youtube Paulistão 16h15 Quixadá-CE x Cuiabá - Youtube Paulistão 17h15 Grêmio São-Carlense x Real Brasília-DF - Youtube Paulistão Real Soccer x Maruinense-SE - Youtube Paulistão 18h45 Osasco Audax x União-MT - Youtube Paulistão 19h15 Taubaté x Águia de Marabá-PA - Youtube Paulistão 19h30 União Cacoalense-RO x Santos - CazéTV 21h QFC-RN x Atlético-MG - Xsports 21h30 Estrela de Março-BA x Botafogo - Youtube Paulistão e CazéTV Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol/Copa São Paulo de juniores/rodada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10