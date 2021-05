Veja o lance bizarro de Fábio, que pegou a bola com as mãos fora da área e acabou sendo expulso

O segundo momento ruim do arqueiro celeste foi sair da grande área e pegar a bola com as mãos, em uma completa falta de atenção do camisa 1 cruzeirense. No caso de Adriano, os vacilos foram por faltas cometidas em sequência, para evitar o contra-ataque do Confiança. Dois amarelos que resultaram na sua expulsão. Veja no vídeo acima a saída atrapalhada de Fábio. Com menos dois jogadores em campo, o Cruzeiro ficou no dilema de atacar para buscar o empate, sem que a defesa ficasse exposta. Não deu certo. O desgaste foi enorme e a equipe azul não evitou o revés na estreia. Confira a expulsão de Adriano no vídeo abaixo.

O Cruzeiro ainda conseguiu empatar a partida logo aos 10 do segundo tempo, com Guilherme Bissoli, que entrou no intervalo, mas não teve forças para segurar o Confiança. Agora, a Raposa tentará se recuperar da derrota no dia 6 de junho, contra o CRB, no Mineirão.

(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)