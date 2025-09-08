Veiga revela ter jogado no 'sacrifício' e comemora retorno sem dores no Palmeiras O jogador ressaltou ainda como a recuperação influenciou sua performance e sua motivação Estadão Conteúdo 08.09.25 18h43 Raphael Veiga (PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO) Veiga comemorou nesta segunda-feira o retorno aos treinos no campo, após período afastado devido a dores no púbis. O meia destacou a importância de voltar sem limitações físicas e o impacto que o incômodo causava tanto no corpo quanto na mente. "Estamos acostumados a conviver com dor, mas em alguns momentos elas limitam e deixam a gente estressado. Foi importante esse tempo para voltar sem dor", afirmou. O jogador ressaltou ainda como a recuperação influenciou sua performance e sua motivação. "A parte mental é fundamental. Nenhum jogador gosta de jogar com dor, tomando medicação. Estou motivado para ajudar meu time nessa reta final, 100% fisicamente", completou Veiga, reforçando a confiança em contribuir plenamente para a equipe. Além do retorno físico, Veiga celebrou a presença de companheiros em seleções e o reconhecimento internacional. "Muitos jogadores nossos estão nas seleções, fico muito feliz. Parabenizar o Flaco por realizar um sonho, o Gómez também, pelo Paraguai estar na Copa. Isso mostra o quão importante é a nossa equipe", disse, destacando a responsabilidade de manter o padrão do Palmeiras. O meia também projetou os desafios do calendário, lembrando a intensidade dos jogos que virão. "Sempre é difícil jogar contra o River Plate. Quem vem aqui, vem com o objetivo de dificultar nossa vida. Nós, que queremos ser campeões, temos que encarar qualquer adversário", afirmou, em referência ao duelo de quartas de final da Libertadores, cujo primeiro jogo será na Argentina, no dia 17 de setembro. Veiga lembrou que a experiência do grupo e o histórico do Palmeiras são diferenciais importantes. "Já vencemos esse campeonato, sabemos o quão importante é vencer em casa. Com todos juntos, temos totais condições de fazer um grande jogo", completou, reforçando confiança no trabalho coletivo. O meia também confirmou que deve estar à disposição de Abel Ferreira no próximo compromisso pelo Brasileirão, no sábado, às 18h30, com o Internacional, no Allianz Parque. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Raphael Veiga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22