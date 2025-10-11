Veiga celebra fim das dores e vê 'problema bom' para Abel no Palmeiras Estadão Conteúdo 11.10.25 22h12 Raphael Veiga voltou a ter uma grande atuação pelo Palmeiras no Allianz Parque. Depois de semanas convivendo com dores que limitaram seu rendimento, o meia foi um dos destaques na goleada sobre o Juventude por 4 a 1 e simbolizou o momento de força e equilíbrio do elenco palmeirense. "É ruim jogar com dor, mas já passou", resumiu o camisa 23, aliviado. "Agora é cada jogo melhorar a parte física, porque atrapalha bastante. Estou feliz de voltar, fazer gol e o time ganhar." O meia vinha sendo opção no banco de reservas, mas foi promovido ao time titular devido aos dez desfalques do time para a partida, por causa de lesão, suspensão e Data Fifa. O reencontro com o gol também teve um significado coletivo. Veiga fez questão de dividir os méritos e exaltou Bruno Rodrigues, que marcou pela primeira vez após dois anos marcados por lesões. "Fico feliz pelo Bruno. Todos sabemos o que ele passou. É um cara que trabalha muito e merece esse momento", elogiou. O meia valorizou ainda o desempenho do grupo em meio aos desfalques: "Estou feliz pelo desempenho de cada atleta. Sabemos que alguns foram para as seleções, mas isso é importante, pois dá confiança para todo mundo. Temos jogos importantes e, quando todo mundo está bem, o Palmeiras cresce." Veiga também destacou o ambiente interno e a competitividade que Abel Ferreira tem à disposição. "A mentalidade é essa: todo mundo é importante. O nível dos treinos é muito forte. É um problema bom para o Abel, porque tem muita gente em um momento excelente." Por fim, o camisa 23 reforçou a importância dos jovens que têm ganhado espaço. "Embora muitos sejam jovens de idade e de casa, estão conseguindo se adaptar. Quanto mais jogadores estiverem bem, melhor fica o Palmeiras para o restante do campeonato", concluiu. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o Flamengo. A equipe volta a campo na quarta-feira, pós-Data Fifa, novamente no Allianz Parque, contra o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Raphael Veiga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. 11.10.25 20h24 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41 Futebol e fé Na Trasladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus' Matheus Nogueira afirma ter ficado impressionado com a mobilização e a magnitude do Círio em Belém 11.10.25 19h12 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39