Veiga celebra fim das dores e vê 'problema bom' para Abel no Palmeiras

Raphael Veiga voltou a ter uma grande atuação pelo Palmeiras no Allianz Parque. Depois de semanas convivendo com dores que limitaram seu rendimento, o meia foi um dos destaques na goleada sobre o Juventude por 4 a 1 e simbolizou o momento de força e equilíbrio do elenco palmeirense.

"É ruim jogar com dor, mas já passou", resumiu o camisa 23, aliviado. "Agora é cada jogo melhorar a parte física, porque atrapalha bastante. Estou feliz de voltar, fazer gol e o time ganhar." O meia vinha sendo opção no banco de reservas, mas foi promovido ao time titular devido aos dez desfalques do time para a partida, por causa de lesão, suspensão e Data Fifa.

O reencontro com o gol também teve um significado coletivo. Veiga fez questão de dividir os méritos e exaltou Bruno Rodrigues, que marcou pela primeira vez após dois anos marcados por lesões. "Fico feliz pelo Bruno. Todos sabemos o que ele passou. É um cara que trabalha muito e merece esse momento", elogiou.

O meia valorizou ainda o desempenho do grupo em meio aos desfalques: "Estou feliz pelo desempenho de cada atleta. Sabemos que alguns foram para as seleções, mas isso é importante, pois dá confiança para todo mundo. Temos jogos importantes e, quando todo mundo está bem, o Palmeiras cresce."

Veiga também destacou o ambiente interno e a competitividade que Abel Ferreira tem à disposição. "A mentalidade é essa: todo mundo é importante. O nível dos treinos é muito forte. É um problema bom para o Abel, porque tem muita gente em um momento excelente."

Por fim, o camisa 23 reforçou a importância dos jovens que têm ganhado espaço. "Embora muitos sejam jovens de idade e de casa, estão conseguindo se adaptar. Quanto mais jogadores estiverem bem, melhor fica o Palmeiras para o restante do campeonato", concluiu.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o Flamengo. A equipe volta a campo na quarta-feira, pós-Data Fifa, novamente no Allianz Parque, contra o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada.