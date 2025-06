Vaza possível uniforme alternativo do Palmeiras para o Mundial de Clubes; veja fotos

Um suposto novo uniforme do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa 2025 viralizou nas redes sociais nesta semana. O modelo, de cor amarela com detalhes verdes na gola e nas mangas, foi divulgado pelo perfil "Canal P de Porco", conhecido por antecipar novidades do clube paulista.

A camisa, que seria o terceiro uniforme da temporada, é fabricada pela Puma, fornecedora de material esportivo do Alviverde desde 2019. A parceria entre o clube e a marca alemã tem contrato válido até o final de 2028. O design do uniforme remete às "palhas" da Taça da Copa Rio de 1951, referência ao título considerado como o primeiro Mundial conquistado por uma equipe brasileira.

Mundial nos EUA

Na disputa do torneio internacional, o Palmeiras integra o Grupo A e terá sua base de treinos no complexo da Universidade da Carolina do Norte (UNC), uma das maiores instituições dos Estados Unidos. A equipe comandada por Abel Ferreira jogará suas partidas da fase de grupos na costa leste americana: duas em Nova Jersey e uma em Miami.

A estreia do Verdão está marcada para o dia 15 de junho, um domingo, às 19h (horário de Brasília), contra o Porto, de Portugal, em Nova Jersey. A delegação palmeirense embarca já na próxima semana rumo aos Estados Unidos. Além do novo modelo alternativo, o clube deve lançar nos próximos dias a coleção completa de uniformes para 2025, incluindo versões de manga comprida. Confira a imagem da suposta camisa:

Camisa amarela com detalhes verdes pode ser usada pelo Palmeiras no Mundial. (Reprodução/X)