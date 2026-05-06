Vasco vence Audax Italiano de virada e mantém a liderança do Grupo G da Sul-Americana Estadão Conteúdo 06.05.26 21h28 Mantendo a sua fama de 'time da virada', o Vasco venceu por 2 a 1 o Audax Italiano, nesta quarta-feira, no estádio Bicentenario La Florida, no Chile, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com uma formação mista, o time brasileiro manteve a liderança do Grupo G, com sete pontos, deixando o time chileno, com quatro. Com Renato Gaúcho suspenso, o Vasco foi dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles. Com certeza ele não gostou da produção vascaína no primeiro tempo, quando o time cometeu erros simples na defesa e acabou indo para o intervalo perdendo por 1 a 0. Mas o técnico interino mexeu bem no intervalo e deu forças para a virada no segundo tempo. Nem bem o jogo tinha começado e o Vasco já cometia erros na defesa. No primeiro minuto, um recuo errado de Saldívia para Fuzaro, o goleiro furou e, na sequência, conseguiu mandar a bola para escanteio. Mas outro erro, aos quatro, foi fatal. O próprio Saldívia recuou para o goleiro, que não percebeu e viu a bola entrar contra suas próprias redes. O gol deu moral para o time chileno, que dominou as ações no primeiro tempo. Forçou a pressão na saída de bola vascaína e poderia até ter ampliado o placar. O time carioca decepcionou, não indo ao ataque com perigo em nenhuma oportunidade. Mas tudo mudou no segundo tempo, quando o Vasco voltou com as entradas de Ramon Rique e Matheus França, respectivamente, nas vagas de Tchê Tchê e JP. Mas do que as trocas, o time, enfim, passou a jogar com efetividade, empurrando o Audax para a defesa. Aos 13 minutos, saiu um pênalti. Após boa jogada de Paulo Henrique pelo lado direito, a bola ficou na área com Spinelli, que foi derrubado na frente do gol. O pênalti foi marcado e Ortiz acabou expulso por cometer a falta como último homem da defesa. Na cobrança, Spinelli bateu forte no meio do gol e deixou tudo igual: 1 a 1, aos 18. Depois disso, com um jogador a mais, ficou fácil pra o Vasco, que mandou e desmandou em campo. O segundo gol, o da virada, saiu aos 25 minutos. Após tabela com Nuno Moreira, ele entrou no meio da defesa e finalizou com categoria. Um belo gol: 2 a 1. Mesmo com a vantagem no placar, o Vasco manteve seu ritmo ofensivo e poderia ter marcado mais gols. Mas administrou bem seu adversário e confirmou a vitória com tranquilidade. No domingo, o Vasco 'vira a chave' e recebe o Athletico-PR, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana só volta a campo no dia 20, em Assunção-PAR, diante do Olimpia. FICHA TÉCNICA AUDAX ITALIANO 1 X 2 VASCO AUDAX ITALIANO - Tomás Ahumada; Ortiz, Enzo Ferrario, Daniel Pina e Esteban Matus; Zenteno (Rojas), Sandoval (Cabral), Collao e Guajardo (Loyola); Chiaverano e Vadulli (Fuenzalida). Técnico: Gustavo Lema. VASCO - Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Barros, Tchê Tchê (Ramon Rique) e JP (Matheus França); Marino Hinestroza (Walace Falcão), Spinelli e Nuno Moreira (Lucas Zucarello). Técnico: Marcelo Salles (interino). GOLS - Salvídia, contra, aos 4 do primeiro tempo. Sipínelli, aos 18, e Matheus França, aos 25 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Collao e Tomás Ahumada (Audax). Lucas Piton, Barros, Saldívia e Matheus França (Vasco). CARTÃO VERMELHO - Ortiz (Audax). ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis LOCAL - Estádio Bicentenario La Florida, em La Florida, no Chile. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Audax Italiano Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48