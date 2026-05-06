Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vasco vence Audax Italiano de virada e mantém a liderança do Grupo G da Sul-Americana

Estadão Conteúdo

Mantendo a sua fama de 'time da virada', o Vasco venceu por 2 a 1 o Audax Italiano, nesta quarta-feira, no estádio Bicentenario La Florida, no Chile, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com uma formação mista, o time brasileiro manteve a liderança do Grupo G, com sete pontos, deixando o time chileno, com quatro.

Com Renato Gaúcho suspenso, o Vasco foi dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles. Com certeza ele não gostou da produção vascaína no primeiro tempo, quando o time cometeu erros simples na defesa e acabou indo para o intervalo perdendo por 1 a 0. Mas o técnico interino mexeu bem no intervalo e deu forças para a virada no segundo tempo.

Nem bem o jogo tinha começado e o Vasco já cometia erros na defesa. No primeiro minuto, um recuo errado de Saldívia para Fuzaro, o goleiro furou e, na sequência, conseguiu mandar a bola para escanteio. Mas outro erro, aos quatro, foi fatal. O próprio Saldívia recuou para o goleiro, que não percebeu e viu a bola entrar contra suas próprias redes.

O gol deu moral para o time chileno, que dominou as ações no primeiro tempo. Forçou a pressão na saída de bola vascaína e poderia até ter ampliado o placar. O time carioca decepcionou, não indo ao ataque com perigo em nenhuma oportunidade.

Mas tudo mudou no segundo tempo, quando o Vasco voltou com as entradas de Ramon Rique e Matheus França, respectivamente, nas vagas de Tchê Tchê e JP. Mas do que as trocas, o time, enfim, passou a jogar com efetividade, empurrando o Audax para a defesa. Aos 13 minutos, saiu um pênalti. Após boa jogada de Paulo Henrique pelo lado direito, a bola ficou na área com Spinelli, que foi derrubado na frente do gol. O pênalti foi marcado e Ortiz acabou expulso por cometer a falta como último homem da defesa. Na cobrança, Spinelli bateu forte no meio do gol e deixou tudo igual: 1 a 1, aos 18.

Depois disso, com um jogador a mais, ficou fácil pra o Vasco, que mandou e desmandou em campo. O segundo gol, o da virada, saiu aos 25 minutos. Após tabela com Nuno Moreira, ele entrou no meio da defesa e finalizou com categoria. Um belo gol: 2 a 1.

Mesmo com a vantagem no placar, o Vasco manteve seu ritmo ofensivo e poderia ter marcado mais gols. Mas administrou bem seu adversário e confirmou a vitória com tranquilidade.

No domingo, o Vasco 'vira a chave' e recebe o Athletico-PR, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana só volta a campo no dia 20, em Assunção-PAR, diante do Olimpia.

FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO 1 X 2 VASCO

AUDAX ITALIANO - Tomás Ahumada; Ortiz, Enzo Ferrario, Daniel Pina e Esteban Matus; Zenteno (Rojas), Sandoval (Cabral), Collao e Guajardo (Loyola); Chiaverano e Vadulli (Fuenzalida). Técnico: Gustavo Lema.

VASCO - Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Barros, Tchê Tchê (Ramon Rique) e JP (Matheus França); Marino Hinestroza (Walace Falcão), Spinelli e Nuno Moreira (Lucas Zucarello). Técnico: Marcelo Salles (interino).

GOLS - Salvídia, contra, aos 4 do primeiro tempo. Sipínelli, aos 18, e Matheus França, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Collao e Tomás Ahumada (Audax). Lucas Piton, Barros, Saldívia e Matheus França (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Ortiz (Audax).

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Bicentenario La Florida, em La Florida, no Chile.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Sul-Americana

Audax Italiano

Vasco
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras

Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão

06.05.26 17h24

FUTEBOL

Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são

Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada

06.05.26 16h48

futebol

Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo

Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF

06.05.26 12h35

futebol feminino

Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3

A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato

06.05.26 11h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte

Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas

06.05.26 8h00

futebol

Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras

Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão

06.05.26 10h58

Futebol

Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte

Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde.

06.05.26 20h57

FUTEBOL

Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são

Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada

06.05.26 16h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda