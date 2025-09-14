Vasco vacila no final e sofre empate do Ceará com gol nos acréscimos em São Januário Estadão Conteúdo 14.09.25 22h57 O Vasco não soube aproveitar o clima de confiança gerado após superar o Botafogo e avançar às semifinais da Copa do Brasil. Neste domingo à noite, em São Januário, cometeu muitos erros defensivos e empatou por 2 a 2 com o Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de empate do visitante saiu aos 49 minutos do segundo tempo. Com 23 pontos, o Vasco, continua na incômoda 15ª posição, preocupadíssimo com a ameaça de rebaixamento. O Ceará, com 27, está em 11º. Os dois times têm, um jogo a menos. Os vascaínos vão enfrentar o Bahia, enquanto os cearenses vão encarar o Fluminense. A presença da barulhenta da torcida e o belo show pirotécnico parecem ter sido ingredientes para 'eletrizar' o Vasco nos primeiros minutos. Com uma boa movimentação ofensiva, o gol saiu logo. Aos 10 minutos, Philippe Coutinho sofreu falta de Fabiano Souza perto da linha da grande área. Na cobrança, o meia foi perfeito ao encobrir a barreira. O goleiro Bruno Ferreira saltou, tocou na bola, mas viu ela entrar, aos 11 minutos. Antes do jogo, Coutinho foi homenageado por completar 100 jogos com a camisa do Vasco. A torcida ainda estava festejando quando o Ceará empatou numa falha gritante da defesa. O goleiro Léo Jardim tentou 'forçou' a saída de bola com o pés com Matheus Carvalho, que estava acuado na linha da área. A bola sobrou para Paulo Baya, que bateu forte, Léo Jardim rebateu. Galeano e completou para as redes, aos 15 minutos. Ainda com domínio de jogo o Vasco quase marcou o segundo gol aos 18 minutos, numa cabeçada de Nuno Moreira. O goleiro Bruno Ferreira ainda tocou na bola antes dela bater na trave, sob os suspiros dos torcedores. Mas na última parte deste primeiro tempo, o Ceará soube como administrar bem o jogo, esfriando os ânimos vascaínos. O visitante quase virou o placar aos 42 minutos, após um erro de Matheus Carvalho que deu sobra para o chute forte de Pedro Raul. O goleiro Léo Jardim saltou e espalmou para o lado. A torcida não gostou do lance e xingou o volante vascaíno. Dois minutos depois, Léo Jardim fez outra grande defesa, salvando com a ponta dos dedos, um chute cruzado de Dieguinho. Os torcedores substituíram aquela empolgação inicial por um olhar de muita desconfiança. No segundo tempo, o Vasco iniciou com mais velocidade na tentativa de desmontar o esquema defensivo do Ceará. Mas, na verdade, os erros começavam na defesa, na saída de bola errada e que muitas vezes dava chance de recuperação de bola ao adversário. Aos oito minutos, Vegetti pegou rebote do goleiro e quase marcou, mas Bruno Ferreira se recuperou com outra boa defesa. Enquanto isso, o Ceará mantinha sua proposta defensiva, que passou a ficar comprometida aos 26 minutos com a expulsão de Rodriguinho. Ele deu uma entrada de sola no tornozelo de Barros e acabou expulso. Com um jogador a mais, o Vasco marcou o segundo gol. Andrés Gómez desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para o chute de primeira de Carlos Cuesta: 2 a 1, aos 34 minutos. Leó Condé, técnico do Ceará, ainda tentou colocar seu time no ataque com as entradas de Vina e Pedro Henrique. Diniz deu o troco e reforçou a marcação com as entradas dos marcados Lucas Oliveira e Paulinho nos lugares de Philippe Coutinho e Nuno Moreira. Nesta altura, o Vasco tinha o controle do jogo, criou mais duas ou três chances de ampliar o placar, porém, levou o empate nos acréscimos. A defesa vacilou na marcação e Pedro Henrique aproveitou rebote de Léo Jardim. O Vasco agora vai ter a semana toda para se preparar visando o clássico com o líder Flamengo, no domingo (21), no Maracanã. No sábado, o Ceará recebe o Bahia, num tradicional clássico nordestino. FICHA TÉCNICA: VASCO 2 X 2 CEARÁ VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Barros (David), Matheus Carvalho (Andrés Gómez) e Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz. CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado, Marcos Vitor e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lourenço (Rodriguinho); Galeano (VIna), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé. GOLS - Philippe Coutinho, aos 11, e Galeano, aos 15 minutos do primeiro tempo. Carlos Cuesta, aos 33 e Pedro Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Barros, Andrés Gómez e Lucas Freitas (Vasco). Richardson e Fabiano Souza(Ceará). CARTÃO VERMELHO - Rodriguinho (Ceará). ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vasco Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mundial de Clubes Por que Palmer comemora gols 'com frio'? Entenda a origem da famosa celebração vista no Mundial Gesto de braços cruzados virou marca registrada do atacante do Chelsea e tem inspiração em ex-companheiro 13.07.25 17h02 Vôlei Jorjão, membro da 'Geração de Prata' do vôlei brasileiro, morre aos 75 anos Figura importante no mundo do voleibol, Jorjão comandou Bernardinho e cia durante a década de 80 20.11.23 21h31 QUE DOR! Imagens fortes! Goleiro do Santos fica com 'galo gigante' e deixa campo de ambulância; veja o vídeo! Logo no início do segundo tempo, Brazão se chocou com Igor Gomes dentro da área e levou uma joelhada acidental do meio-campista atleticano 14.09.25 19h53 SANTOS Vojvoda comemora empate e diz que Neymar é 'humilde': 'precisamos dele' "Quero o melhor Neymar porque gosto de treinar com grandes jogadores e ele é um dos melhores da história", comentou. 14.09.25 19h32