Vasco vacila no final e sofre empate do Ceará com gol nos acréscimos em São Januário

O Vasco não soube aproveitar o clima de confiança gerado após superar o Botafogo e avançar às semifinais da Copa do Brasil. Neste domingo à noite, em São Januário, cometeu muitos erros defensivos e empatou por 2 a 2 com o Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de empate do visitante saiu aos 49 minutos do segundo tempo.

Com 23 pontos, o Vasco, continua na incômoda 15ª posição, preocupadíssimo com a ameaça de rebaixamento. O Ceará, com 27, está em 11º. Os dois times têm, um jogo a menos. Os vascaínos vão enfrentar o Bahia, enquanto os cearenses vão encarar o Fluminense.

A presença da barulhenta da torcida e o belo show pirotécnico parecem ter sido ingredientes para 'eletrizar' o Vasco nos primeiros minutos. Com uma boa movimentação ofensiva, o gol saiu logo.

Aos 10 minutos, Philippe Coutinho sofreu falta de Fabiano Souza perto da linha da grande área. Na cobrança, o meia foi perfeito ao encobrir a barreira. O goleiro Bruno Ferreira saltou, tocou na bola, mas viu ela entrar, aos 11 minutos. Antes do jogo, Coutinho foi homenageado por completar 100 jogos com a camisa do Vasco.

A torcida ainda estava festejando quando o Ceará empatou numa falha gritante da defesa. O goleiro Léo Jardim tentou 'forçou' a saída de bola com o pés com Matheus Carvalho, que estava acuado na linha da área. A bola sobrou para Paulo Baya, que bateu forte, Léo Jardim rebateu. Galeano e completou para as redes, aos 15 minutos.

Ainda com domínio de jogo o Vasco quase marcou o segundo gol aos 18 minutos, numa cabeçada de Nuno Moreira. O goleiro Bruno Ferreira ainda tocou na bola antes dela bater na trave, sob os suspiros dos torcedores.

Mas na última parte deste primeiro tempo, o Ceará soube como administrar bem o jogo, esfriando os ânimos vascaínos. O visitante quase virou o placar aos 42 minutos, após um erro de Matheus Carvalho que deu sobra para o chute forte de Pedro Raul. O goleiro Léo Jardim saltou e espalmou para o lado. A torcida não gostou do lance e xingou o volante vascaíno.

Dois minutos depois, Léo Jardim fez outra grande defesa, salvando com a ponta dos dedos, um chute cruzado de Dieguinho. Os torcedores substituíram aquela empolgação inicial por um olhar de muita desconfiança. No segundo tempo, o Vasco iniciou com mais velocidade na tentativa de desmontar o esquema defensivo do Ceará. Mas, na verdade, os erros começavam na defesa, na saída de bola errada e que muitas vezes dava chance de recuperação de bola ao adversário.

Aos oito minutos, Vegetti pegou rebote do goleiro e quase marcou, mas Bruno Ferreira se recuperou com outra boa defesa. Enquanto isso, o Ceará mantinha sua proposta defensiva, que passou a ficar comprometida aos 26 minutos com a expulsão de Rodriguinho. Ele deu uma entrada de sola no tornozelo de Barros e acabou expulso.

Com um jogador a mais, o Vasco marcou o segundo gol. Andrés Gómez desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para o chute de primeira de Carlos Cuesta: 2 a 1, aos 34 minutos.

Leó Condé, técnico do Ceará, ainda tentou colocar seu time no ataque com as entradas de Vina e Pedro Henrique. Diniz deu o troco e reforçou a marcação com as entradas dos marcados Lucas Oliveira e Paulinho nos lugares de Philippe Coutinho e Nuno Moreira.

Nesta altura, o Vasco tinha o controle do jogo, criou mais duas ou três chances de ampliar o placar, porém, levou o empate nos acréscimos. A defesa vacilou na marcação e Pedro Henrique aproveitou rebote de Léo Jardim.

O Vasco agora vai ter a semana toda para se preparar visando o clássico com o líder Flamengo, no domingo (21), no Maracanã. No sábado, o Ceará recebe o Bahia, num tradicional clássico nordestino.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 X 2 CEARÁ

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Barros (David), Matheus Carvalho (Andrés Gómez) e Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado, Marcos Vitor e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lourenço (Rodriguinho); Galeano (VIna), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Philippe Coutinho, aos 11, e Galeano, aos 15 minutos do primeiro tempo. Carlos Cuesta, aos 33 e Pedro Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barros, Andrés Gómez e Lucas Freitas (Vasco). Richardson e Fabiano Souza(Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Rodriguinho (Ceará).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)