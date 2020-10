Vasco tem sua pior sequência de derrotas no Brasileiro desde 2015

O Vasco mudou de treinador, de esquema tático e até de centroavante - Cano, lesionado, desfalcou o time, entrando Ribamar em seu lugar -, mas não conseguiu alterar o resultado ruim que vem colecionando nos últimos jogos. Contra o Corinthians, nesta quarta-feira, em partida isolada da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time foi batido por 2 a 1, em São Januário, e atingiu a marca negativa de cinco derrotas consecutivas.

A sequência de insucessos é a pior desde 2015, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B pela última vez. Na ocasião, a equipe chegou a emplacar uma série de seis derrotas seguidas. O Vasco chegou a ficar nove rodadas sem vencer naquela temporada, conquistando somente um empate. A marca atual é de sete confrontos de Brasileiro sem sair com os três pontos - a última vitória foi sobre o Botafogo, em 13 de setembro. Nesse período, pontuou apenas contra o Red Bull Bragantino, num empate em 1 a 1.

O Cruz-Maltino ocupa a 16ª posição no campeonato neste momento, com 18 pontos conquistados. É o primeiro time fora de rebaixamento, mas isso pode mudar no fim de semana, já que entrou em campo antecipadamente nesta rodada e três equipes no Z4 estão com 16 pontos: Athletico Paranaense, Coritiba e Red Bull Bragantino.

O próximo duelo do Vasco no Campeonato Brasileiro acontecerá apenas no dia 1º de novembro, contra o Goiás - atual lanterna da competição -, fora de casa. Tempo para Ricardo Sá Pinto, o novo treinador, tentar recolocar o time no eixo.

SÉRIE DE DERROTAS DO VASCO NO BRASILEIRO 2015- Santos 1x0 Vasco- Vasco 0x1 Coritiba- Goiás 3x0 Vasco- Vasco 0x1 Figueirense- Internacional 6x0 Vasco- Vasco 1x2 Atlético-MG

SÉRIE DE DERROTAS DO VASCO NO BRASILEIRO 2020- Atlético-MG 4x1 Vasco- Bahia 3x0 Vasco- Vasco 1x2 Flamengo- Internacional 2x0 Vasco- Vasco 1x2 Corinthians