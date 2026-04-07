Vasco poupa titulares e empata com Barracas Central na abertura da Copa Sul-Americana

Descansando seus titulares, o Vasco estreou na Copa Sul-Americana com um empate sem gols diante do Barracas Central, na noite desta terça-feira. A partida, válida pelo Grupo G, foi disputada no estádio Florencio Sola, na Argentina. Com o resultado, o time carioca soma seu primeiro ponto na chave, que também conta com Audax Italiano, do Chile, e Olimpia, do Paraguai.

A equipe carioca buscava a recuperação após dois tropeços no Brasileirão, incluindo o revés no clássico contra o Botafogo. Apesar da oscilação recente, o time comandado por Renato Gaúcho - não viajou para Buenos Aires - mantém um retrospecto de apenas uma derrota nas últimas seis exibições da temporada.

O ponto conquistado fora de casa é visto como estratégico para a sequência da fase de grupos, mesmo com a escalação de um time alternativo, sem alguns titulares poupados pela comissão técnica. Até o técnico Renato Gaúcho não viajou e o time foi dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles.

O primeiro tempo no popular 'Lencho' foi marcado pelo equilíbrio e pela baixa criatividade de ambos os lados. O Vasco foi ligeiramente superior e criou as duas melhores oportunidades de abrir o placar com Spinelli e Avellar. No entanto, as finalizações pararam em boas intervenções do goleiro Espínola, mantendo o zero no marcador.

Os donos da casa, mesmo atuando com força total, encontraram dificuldades para furar o bloqueio defensivo vascaíno. A falta de inspiração do Barracas Central facilitou a vida do sistema defensivo do Vasco que se portou de forma segura durante os 45 minutos iniciais. O duelo seguiu para o intervalo com um cenário de muito estudo e pouca efetividade ofensiva.

Na etapa final, o jogo ganhou em tensão, especialmente aos 18 minutos, quando o Barracas quase marcou em jogada de escanteio. Após desvio na primeira trave, a bola sobrou para o zagueiro Tobio na pequena área, mas Hugo Moura travou o chute com a ponta da chuteira, evitando um gol certo. O volante foi fundamental para manter a igualdade no placar em solo argentino.

Aos 32 minutos, o volante Puig, do time da casa, que havia acabado de entrar no jogo, foi expulso diretamente após uma solada no tornozelo de Nuno Moreira. Com a superioridade numérica na reta final, o Vasco tentou pressionar, mas não conseguiu converter a vantagem em gols. O placar de 0 a 0 persistiu até o apito final do árbitro.

Agora, o Vasco vira a chave e volta suas atenções para a elite do futebol nacional. O próximo compromisso do time cruzmaltino será contra o Remo, no sábado (11), às 16h30. O confronto acontece em Belém, no Pará, e é válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A delegação vascaína retorna ao Brasil focada em reencontrar o caminho das vitórias na competição nacional. A expectativa da comissão técnica é utilizar a confiança ganha com o ponto somado na Argentina para subir na tabela do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BARRACAS CENTRAL 0 x 0 VASCO

BARRACAS CENTRAL - Espínola; Damián Martínez, Capraro, Tobio, Demartini e Insuá; Miloc, Tomás Porra e Tapia; Morales (Briasco) e Candia (Maroni). Técnico: Rubén Insuá.

VASCO - Daniel Fuzato; Carlos Cuesta, Luan Freitas, Walace Falcão e Puma; Hugo Moura, JP, Matheus França (Adson), Nuno Moreira (Zuccarello) e Avellar (Hinestroza); Spinelli. Técnico: Marcelo Salles (interino).

CARTÕES AMARELOS - Damián Martínez, Tomás Porra e Candia (Barcelona); Matheus França (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Puig (Barcelona).

ÁRBITRO - Carlos Bentancur (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (Argentina).