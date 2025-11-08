Vasco perde para o Juventude no Rio e chega a três derrotas seguidas no Brasileirão Estadão Conteúdo 08.11.25 20h22 A crise parece ter se instaurado nos bastidores de São Januário. Tentando se recuperar de uma sequência ruim no Brasileirão, o Vasco voltou a seu estádio na noite deste sábado para encarar o Juventude, pela 33ª rodada da competição nacional, e após sair à frente no placar, teve duas falhas defensivas decisivas e acabou derrotado por 3 a 1. Esta foi a terceira derrota consecutiva do time de Fernando Diniz, que antes deste período, vinha de uma sequência de quatro vitórias seguidas. Com o resultado, o Vasco parou nos 42 pontos e caiu para o 10° lugar, ficando oito atrás do Fluminense, primeiro time no G7. Do outro lado, o Juventude foi a 32 pontos e se firmou na briga contra o rebaixamento. Agora em 18°, o time gaúcho está apenas dois atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Buscando se recuperar das duas derrotas consecutivas contra São Paulo e Botafogo, o Vasco iniciou a partida com uma postura ofensiva, e após perder ao menos quatro chances chutando para fora, conseguiu voltar a balançar as redes após três jogos aos 26 minutos. Coutinho lançou, Piton cruzou na medida e Rayan mandou de cabeça. Jandrei chegou a bater na bola, mas ela morreu no gol e o time da casa abriu o placar. Entretanto, após Andrés Gómez perder mais duas chances, o time de São Januário foi castigado. Aos 38, Taliari recebeu no fundo, Cuesta tirou o pé para evitar escanteio e o atacante cruzou na medida para Marcelo Hermes empatar a partida. E o castigo do Vasco foi ainda maior. Aos 45, Léo Jardim falhou na saída de bola e Jadson tocou para Nenê, que tirou de Hugo Moura e tocou para virar o marcador para o Juventude, levando o time gaúcho em vantagem para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o Vasco foi com força ao ataque e quase empatou aos dois, quando Jandrei saiu errado em escanteio e Nuno Moreira bateu, mas o goleiro se recuperou e defendeu. Do outro lado, o Juventude teve a chance com Nenê, aos 10, em cobrança de falta, defendida por Léo Jardim. Após um longo período de posse de bola do time carioca, mas sem criar grandes chances ofensivas, o Juventude quase liquidou o jogo aos 25, quando em cobrança de escanteio, Taliari escorou e Mandaca, de primeira, acertou o travessão. Para piorar a situação do time carioca, que não conseguia encontrar criatividade, aos 42, Paulo Henrique fez falta em Taliari, levou o segundo amarelo e foi expulso. Na sequência, aos 44, Giovanny recebeu lançamento e tocou para Ewethon, livre, fazer o terceiro e matar a partida. Devido à Data Fifa, as equipes agora terão um longo período de preparação para a disputa da 33ª rodada do Brasileirão. O Vasco volta a campo apenas na quarta-feira (19), quando a partir das 21h30 vai até à Arena do Grêmio para encarar o time gaúcho. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Juventude receber o Cruzeiro no Alfredo Jaconi. FICHA TÉCNICA VASCO 1 X 3 JUVENTUDE VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (GB), Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. JUVENTUDE - Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Marcos Paulo); Igor Formiga, Caíque (Jadson), Peixoto (Giovanny), Nenê (Ewerthon) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Luis Mandaca) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini. GOLS - Rayan, aos 26, Marcelo Hermes, aos 38, e Nenê, aos 45 minutos do primeiro tempo. Ewerthon, aos 44 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Philippe Coutinho, Cuesta, Paulo Henrique (Vasco) e Rodrigo Sam, Gabriel Taliari, Nenê e Igor Formiga (Juventude). CARTÃO VERMELHO - Paulo Henrique (Vasco). RENDA - Não divulgada. PÚBLICO - 20.000 pessoas. ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA). LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vasco Juventude COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05