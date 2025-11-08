Vasco perde para o Juventude no Rio e chega a três derrotas seguidas no Brasileirão

A crise parece ter se instaurado nos bastidores de São Januário. Tentando se recuperar de uma sequência ruim no Brasileirão, o Vasco voltou a seu estádio na noite deste sábado para encarar o Juventude, pela 33ª rodada da competição nacional, e após sair à frente no placar, teve duas falhas defensivas decisivas e acabou derrotado por 3 a 1.

Esta foi a terceira derrota consecutiva do time de Fernando Diniz, que antes deste período, vinha de uma sequência de quatro vitórias seguidas. Com o resultado, o Vasco parou nos 42 pontos e caiu para o 10° lugar, ficando oito atrás do Fluminense, primeiro time no G7.

Do outro lado, o Juventude foi a 32 pontos e se firmou na briga contra o rebaixamento. Agora em 18°, o time gaúcho está apenas dois atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4.

Buscando se recuperar das duas derrotas consecutivas contra São Paulo e Botafogo, o Vasco iniciou a partida com uma postura ofensiva, e após perder ao menos quatro chances chutando para fora, conseguiu voltar a balançar as redes após três jogos aos 26 minutos. Coutinho lançou, Piton cruzou na medida e Rayan mandou de cabeça. Jandrei chegou a bater na bola, mas ela morreu no gol e o time da casa abriu o placar.

Entretanto, após Andrés Gómez perder mais duas chances, o time de São Januário foi castigado. Aos 38, Taliari recebeu no fundo, Cuesta tirou o pé para evitar escanteio e o atacante cruzou na medida para Marcelo Hermes empatar a partida.

E o castigo do Vasco foi ainda maior. Aos 45, Léo Jardim falhou na saída de bola e Jadson tocou para Nenê, que tirou de Hugo Moura e tocou para virar o marcador para o Juventude, levando o time gaúcho em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco foi com força ao ataque e quase empatou aos dois, quando Jandrei saiu errado em escanteio e Nuno Moreira bateu, mas o goleiro se recuperou e defendeu. Do outro lado, o Juventude teve a chance com Nenê, aos 10, em cobrança de falta, defendida por Léo Jardim.

Após um longo período de posse de bola do time carioca, mas sem criar grandes chances ofensivas, o Juventude quase liquidou o jogo aos 25, quando em cobrança de escanteio, Taliari escorou e Mandaca, de primeira, acertou o travessão.

Para piorar a situação do time carioca, que não conseguia encontrar criatividade, aos 42, Paulo Henrique fez falta em Taliari, levou o segundo amarelo e foi expulso. Na sequência, aos 44, Giovanny recebeu lançamento e tocou para Ewethon, livre, fazer o terceiro e matar a partida.

Devido à Data Fifa, as equipes agora terão um longo período de preparação para a disputa da 33ª rodada do Brasileirão. O Vasco volta a campo apenas na quarta-feira (19), quando a partir das 21h30 vai até à Arena do Grêmio para encarar o time gaúcho. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Juventude receber o Cruzeiro no Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 3 JUVENTUDE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (GB), Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

JUVENTUDE - Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Marcos Paulo); Igor Formiga, Caíque (Jadson), Peixoto (Giovanny), Nenê (Ewerthon) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Luis Mandaca) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Rayan, aos 26, Marcelo Hermes, aos 38, e Nenê, aos 45 minutos do primeiro tempo. Ewerthon, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Philippe Coutinho, Cuesta, Paulo Henrique (Vasco) e Rodrigo Sam, Gabriel Taliari, Nenê e Igor Formiga (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Paulo Henrique (Vasco).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 20.000 pessoas.

ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA).

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).