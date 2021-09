Vasco pedirá ao STJD impugnação de partida com Brasil-RS após falha do VAR

A diretoria do Vasco decidiu pedir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a impugnação da partida com o Brasil de Pelotas, disputada na sexta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo terminou empatado em 1 a 1, porém um lance do segundo tempo em que o time cruzmaltino assinalaria a virada foi mal anulado devido a falhas técnicas no uso do VAR.

Na jogada em questão, após cobrança de falta de Andrey bater na trave, Daniel Amorim pegou o rebote e marcou o gol. O assistente de campo Cipriano Sousa marcou impedimento. O árbitro de vídeo Gilberto Castro Junior orientou o juiz principal Alisson Furtado a confirmar a irregularidade por não conseguir traçar as linhas de impedimento. Os ângulos das câmaras disponíveis no estádio não permitiram que o lance fosse revisado corretamente.

"Na próxima segunda-feira, representantes do clube irão até a sede da CBF para protestar contra as inúmeras interferências da arbitragem em partidas do Vasco da Gama, bem como solicitar a exclusão do VAR na Série B. O clube também ingressará no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um pedido de impugnação da partida por infrações gravíssimas às regras do jogo que foram determinantes para macular o seu resultado", diz trecho da nota publicada pelo Vasco.

Além do problema apresentado neste jogo com a equipe gaúcha, o clube carioca promete ir à CBF pedir a interrupção do uso do VAR na Série B. A tecnologia foi introduzida apenas no segundo turno do campeonato e já apresentou problemas em outros jogos, como em Ponte Preta x Brusque.

"A CBF decidiu, de forma extemporânea e injustificada, passar a utilizar o VAR a partir do returno do Campeonato Brasileiro da Série B 2021, literalmente no meio do campeonato. O mais inacreditável e desrespeitoso com os clubes que participam da competição, e com suas torcidas, foi a opção da CBF por uma versão 'genérica' do já péssimo VAR, com menos câmeras e recursos tecnológicos. O que já era muito ruim, ficou ainda pior e mais injusto, como demonstrado pelos absurdos ocorridos no jogo de ontem (sexta-feira) em São Januário", argumenta o clube

Situação semelhante aconteceu na reta final do Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Vasco pediu a anulação do jogo com o Internacional - em que foi derrotado por 2 a 0 - após o árbitro de vídeo não conseguir traçar as linhas de impedimento em um gol irregular da equipe colorada que acabou confirmado. Posteriormente, o STJD rejeitou o pedido vascaíno.