Vasco leva virada do Olimpia, perde chance de encaminhar vaga e se complica na Sul-Americana Estadão Conteúdo 20.05.26 21h17 O Vasco esteve perto de dar um passo importante rumo à classificação, chegou a abrir o placar fora de casa, mas acabou castigado pela pressão do Olimpia e sofreu a virada por 3 a 1 nesta quarta-feira, no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da Sul-Americana. Sem Renato Gaúcho, suspenso pela Conmebol, o time carioca ainda precisou atuar com um jogador a menos na reta final após a expulsão de João Vitor. O resultado deixa o Grupo G completamente aberto e aumenta a pressão sobre o Vasco na última rodada. A equipe cruzmaltina permanece com sete pontos, mesma pontuação do Audax Italiano, enquanto o Olimpia assumiu a liderança isolada, com 10. O cenário que poderia encaminhar a vaga virou preocupação para os cariocas. Empurrado por um Defensores del Chaco lotado, o Olimpia tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. A equipe comandada por Pablo Sánchez controlou a posse de bola e passou boa parte do primeiro tempo instalada no campo ofensivo. Apesar do volume, faltava criatividade para furar a marcação vascaína, que tentava sobreviver à pressão aérea dos paraguaios. A principal chance do Olimpia antes do intervalo nasceu justamente em uma bola levantada na área. Alan Rodríguez cruzou fechado, Marino desviou contra o próprio gol e obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa aos 31 minutos. O susto acordou o Vasco, que começou a encaixar os contra-ataques e passou a encontrar espaços. Marino Hinestroza desperdiçou oportunidade inacreditável aos 39, cara a cara com Oliveira, ao finalizar para fora. Mas o atacante participou da jogada que originou o gol cruzmaltino já nos acréscimos. Aos 48 minutos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para Cuesta subir livre e testar firme para o fundo das redes, silenciando momentaneamente o estádio em Assunção. O segundo tempo ganhou intensidade e virou um duelo aberto. O Olimpia aumentou a pressão, enquanto o Vasco encontrava espaços para responder em velocidade. Fernando Cardozo e Delmás assustaram pelos paraguaios, enquanto Nuno Moreira e Marino continuavam levando perigo nos contra-ataques cariocas. A partida mudou de vez aos 21 minutos. Em nova cobrança de escanteio de Quintana, Mateo Gamarra venceu Lucas Freitas pelo alto e deixou tudo igual. O empate incendiou o estádio e aumentou ainda mais o ímpeto do Olimpia. Pouco depois, aos 26, João Victor chegou de forma dura em disputa no meio-campo, recebeu cartão vermelho direto e deixou o Vasco em situação dramática. Com um homem a mais e embalado pela torcida, o Olimpia transformou a pressão em virada aos 39 minutos. Outra vez em bola aérea, Sandoval apareceu livre para fazer 2 a 1. Nos acréscimos, o Olimpia ainda fez o terceiro. Após cruzamento, Sandoval desviou e Sebastián Ferreira pegou de primeira para decretar o triunfo do time paraguaio. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Barracas Central na quarta-feira, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia e horário, o Olimpia pega o Audax Italiano no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). FICHA TÉCNICA OLIMPIA 3 X 1 VASCO OLIMPIA - Oliveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alfaro, Alex Franco (Lezcano), Quintana e Fernando Cardozo (Alfonso); Delmas (Sandoval) e Alcaraz (Sebastián Ferreira). Técnico: Pablo Sánchez. VASCO - Léo Jardim; João Vitor, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (Samuel Jesus); Hugo Moura, Tchê Tchê, Ramon Rique (Walace Falcão) e Nuno Moreira (Matheus França); Marino Hinestroza (JP) e David (Brenner). Técnico: Marcelo Salles (auxiliar). GOLS - Carlos Cuesta, aos 48 minutos do primeiro tempo; Gamarra, aos 21, Sandoval, aos 39, e Sebastián Ferreira aos 49 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Alex Franco e Bentaberry (Olimpia); Tchê Tchê, Hugo Moura e Marcelo Salles (Vasco). CARTÃO VERMELHO - João Vitor (Vasco). ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Vasco Olimpia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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