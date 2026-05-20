Vasco leva virada do Olimpia, perde chance de encaminhar vaga e se complica na Sul-Americana

O Vasco esteve perto de dar um passo importante rumo à classificação, chegou a abrir o placar fora de casa, mas acabou castigado pela pressão do Olimpia e sofreu a virada por 3 a 1 nesta quarta-feira, no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da Sul-Americana. Sem Renato Gaúcho, suspenso pela Conmebol, o time carioca ainda precisou atuar com um jogador a menos na reta final após a expulsão de João Vitor.

O resultado deixa o Grupo G completamente aberto e aumenta a pressão sobre o Vasco na última rodada. A equipe cruzmaltina permanece com sete pontos, mesma pontuação do Audax Italiano, enquanto o Olimpia assumiu a liderança isolada, com 10. O cenário que poderia encaminhar a vaga virou preocupação para os cariocas.

Empurrado por um Defensores del Chaco lotado, o Olimpia tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. A equipe comandada por Pablo Sánchez controlou a posse de bola e passou boa parte do primeiro tempo instalada no campo ofensivo. Apesar do volume, faltava criatividade para furar a marcação vascaína, que tentava sobreviver à pressão aérea dos paraguaios.

A principal chance do Olimpia antes do intervalo nasceu justamente em uma bola levantada na área. Alan Rodríguez cruzou fechado, Marino desviou contra o próprio gol e obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa aos 31 minutos. O susto acordou o Vasco, que começou a encaixar os contra-ataques e passou a encontrar espaços.

Marino Hinestroza desperdiçou oportunidade inacreditável aos 39, cara a cara com Oliveira, ao finalizar para fora. Mas o atacante participou da jogada que originou o gol cruzmaltino já nos acréscimos. Aos 48 minutos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para Cuesta subir livre e testar firme para o fundo das redes, silenciando momentaneamente o estádio em Assunção.

O segundo tempo ganhou intensidade e virou um duelo aberto. O Olimpia aumentou a pressão, enquanto o Vasco encontrava espaços para responder em velocidade. Fernando Cardozo e Delmás assustaram pelos paraguaios, enquanto Nuno Moreira e Marino continuavam levando perigo nos contra-ataques cariocas.

A partida mudou de vez aos 21 minutos. Em nova cobrança de escanteio de Quintana, Mateo Gamarra venceu Lucas Freitas pelo alto e deixou tudo igual. O empate incendiou o estádio e aumentou ainda mais o ímpeto do Olimpia.

Pouco depois, aos 26, João Victor chegou de forma dura em disputa no meio-campo, recebeu cartão vermelho direto e deixou o Vasco em situação dramática. Com um homem a mais e embalado pela torcida, o Olimpia transformou a pressão em virada aos 39 minutos. Outra vez em bola aérea, Sandoval apareceu livre para fazer 2 a 1.

Nos acréscimos, o Olimpia ainda fez o terceiro. Após cruzamento, Sandoval desviou e Sebastián Ferreira pegou de primeira para decretar o triunfo do time paraguaio.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Barracas Central na quarta-feira, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia e horário, o Olimpia pega o Audax Italiano no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA 3 X 1 VASCO

OLIMPIA - Oliveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alfaro, Alex Franco (Lezcano), Quintana e Fernando Cardozo (Alfonso); Delmas (Sandoval) e Alcaraz (Sebastián Ferreira). Técnico: Pablo Sánchez.

VASCO - Léo Jardim; João Vitor, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (Samuel Jesus); Hugo Moura, Tchê Tchê, Ramon Rique (Walace Falcão) e Nuno Moreira (Matheus França); Marino Hinestroza (JP) e David (Brenner). Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

GOLS - Carlos Cuesta, aos 48 minutos do primeiro tempo; Gamarra, aos 21, Sandoval, aos 39, e Sebastián Ferreira aos 49 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Franco e Bentaberry (Olimpia); Tchê Tchê, Hugo Moura e Marcelo Salles (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - João Vitor (Vasco).

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).