Vasco derrota Sport em duelo direto e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão Estadão Conteúdo 31.08.25 22h53 O Vasco conquistou uma vitória importante na briga contra o rebaixamento na noite deste domingo. jogando na Ilha do Retiro, no Recife, superou o anfitrião e lanterna Sport por 3 a 2 e deixou a zona de rebaixamento, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo fora de casa, o time carioca foi a 22 pontos e saltou para a 15ª colocação da tabela de classificação, após iniciar a rodada em 18º lugar. Do outro lado, além de seguir sem vencer em casa, o time pernambucano se manteve na lanterna, com apenas 10 pontos. O resultado ainda quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Vasco no Brasileirão e emplacou o sexto jogo seguido sem ser derrotado pelo Sport, agora com quatro vitórias e dois empates no período. A última vitória do time de Recife no duelo foi no Brasileirão de 2018. Buscando recuperação no Brasileirão e aproveitar o duelo direto na briga contra o rebaixamento, o Vasco se lançou ao ataque desde o apito inicial, o que surtiu efeito. Aos sete, Rayan recebeu na direita e tocou para Puma Rodríguez cruzar de primeira na área e achar Nuno Moreira, que mandou de primeira para o fundo do gol. O segundo gol do Vasco quase veio aos 12, quando Puma recebeu cruzamento e tocou de primeira para Rayan. Também de primeira, o atacante chutou na direção do gol, mas João Silva cortou de forma providencial. Entretanto, o cenário mudou aos 21, quando Matheus Alexandre sofreu um toque de Lucas Freitas na área e Claus assinalou pênalti. Lucas Lima foi para a cobrança e deixou tudo igual no Recife. Após o gol, o Sport passou a pressionar mais, mas não conseguiu encontrar espaços na defesa do Vasco, que aos 42, conseguiu voltar à frente no marcador. Vegetti roubou a bola no ataque e lançou para Nuno Moreira, que invadiu a área e tocou para Coutinho, de primeira, levar o jogo ao intervalo em 2 a 1 para o time carioca. Na volta para a segunda etapa, o cenário ficou ainda melhor para o time do Rio. Isso porque logo com um minuto, Aderlan derrubou Lucas Freitas na área e o árbitro assinalou pênalti. Vegetti foi para a cobrança, viu Gabriel tocar na bola, mas foi para a torcida celebrar o terceiro gol do Vasco. O jogo caiu em rendimento e parecia não ter mais emoções, até que aos 28, Lucas Lima cobrou escanteio na cabeça de Ramon Menezes, que mandou para o fundo do gol e diminuiu para o time da casa. Após o gol, o Sport passou a se lançar ainda mais ao ataque e quase empatou aos 37, quando Derik mandou de cabeça e Lucas Freitas, em cima da linha, cortou. Nos minutos finais, o time pernambucano foi para o tudo ou nada, mas viu o Vasco se fechar completamente na defesa, não dando novas chances e garantindo a vitória fora de casa. Com a parada para a Data Fifa, as equipes agora terão um longo período de preparação para seus próximos desafios. O Vasco volta a campo apenas no dia 11 de setembro, quando a partir das 21h30 encara o Botafogo, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time carioca volta à São Januário no dia 14, quando às 20h30 encara o Ceará, pela 23ª rodada. No mesmo dia, a partir das 11h, o Sport visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques. FICHA TÉCNICA: SPORT 2 X 3 VASCO SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva (Pablo), Ramon e Aderlan (Kévyson); Christian Rivera, Zé Lucas (Romarinho) e Lucas Lima; Matheusinho (Rodrigo Atencio), Derik e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: Daniel Paulista. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Barros (Lucas Oliveira) e Philippe Coutinho (David); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Matheus França). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Nuno Moreira, aos 7, Lucas Lima, aos 24, e Philippe Coutinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Vegetti, aos 3, e Ramon, aos 28 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima, Derik Lacerda e Zé Lucas (Sport); Hugo Moura (Vasco). ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 601.680,00. PÚBLICO - 15.434 presentes. LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE). ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami 31.08.25 23h52 CRISE DO PARAZÃO Quartas de final do Parazão 2025: como ficam os confrontos após punições A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda precisa reorganizar a tabela antes da definição das novas datas para os jogos 11.03.25 19h12 Campeonato Português Vizela x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Português Vizela e Sporting jogam a 18° rodada do Campeonato Português nesta quinta, 18 de janeiro; veja as formações e onde assistir ao vivo 18.01.24 14h45 NBA Grizzlies x Knicks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/10) pela NBA Memphis Grizzlies e New York Knicks jogam nesta quarta-feira pela NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 19.10.22 17h30