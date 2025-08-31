Vasco derrota Sport em duelo direto e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vasco conquistou uma vitória importante na briga contra o rebaixamento na noite deste domingo. jogando na Ilha do Retiro, no Recife, superou o anfitrião e lanterna Sport por 3 a 2 e deixou a zona de rebaixamento, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo fora de casa, o time carioca foi a 22 pontos e saltou para a 15ª colocação da tabela de classificação, após iniciar a rodada em 18º lugar. Do outro lado, além de seguir sem vencer em casa, o time pernambucano se manteve na lanterna, com apenas 10 pontos.

O resultado ainda quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Vasco no Brasileirão e emplacou o sexto jogo seguido sem ser derrotado pelo Sport, agora com quatro vitórias e dois empates no período. A última vitória do time de Recife no duelo foi no Brasileirão de 2018.

Buscando recuperação no Brasileirão e aproveitar o duelo direto na briga contra o rebaixamento, o Vasco se lançou ao ataque desde o apito inicial, o que surtiu efeito. Aos sete, Rayan recebeu na direita e tocou para Puma Rodríguez cruzar de primeira na área e achar Nuno Moreira, que mandou de primeira para o fundo do gol.

O segundo gol do Vasco quase veio aos 12, quando Puma recebeu cruzamento e tocou de primeira para Rayan. Também de primeira, o atacante chutou na direção do gol, mas João Silva cortou de forma providencial. Entretanto, o cenário mudou aos 21, quando Matheus Alexandre sofreu um toque de Lucas Freitas na área e Claus assinalou pênalti. Lucas Lima foi para a cobrança e deixou tudo igual no Recife.

Após o gol, o Sport passou a pressionar mais, mas não conseguiu encontrar espaços na defesa do Vasco, que aos 42, conseguiu voltar à frente no marcador. Vegetti roubou a bola no ataque e lançou para Nuno Moreira, que invadiu a área e tocou para Coutinho, de primeira, levar o jogo ao intervalo em 2 a 1 para o time carioca.

Na volta para a segunda etapa, o cenário ficou ainda melhor para o time do Rio. Isso porque logo com um minuto, Aderlan derrubou Lucas Freitas na área e o árbitro assinalou pênalti. Vegetti foi para a cobrança, viu Gabriel tocar na bola, mas foi para a torcida celebrar o terceiro gol do Vasco.

O jogo caiu em rendimento e parecia não ter mais emoções, até que aos 28, Lucas Lima cobrou escanteio na cabeça de Ramon Menezes, que mandou para o fundo do gol e diminuiu para o time da casa. Após o gol, o Sport passou a se lançar ainda mais ao ataque e quase empatou aos 37, quando Derik mandou de cabeça e Lucas Freitas, em cima da linha, cortou.

Nos minutos finais, o time pernambucano foi para o tudo ou nada, mas viu o Vasco se fechar completamente na defesa, não dando novas chances e garantindo a vitória fora de casa.

Com a parada para a Data Fifa, as equipes agora terão um longo período de preparação para seus próximos desafios. O Vasco volta a campo apenas no dia 11 de setembro, quando a partir das 21h30 encara o Botafogo, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, o time carioca volta à São Januário no dia 14, quando às 20h30 encara o Ceará, pela 23ª rodada. No mesmo dia, a partir das 11h, o Sport visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 3 VASCO

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva (Pablo), Ramon e Aderlan (Kévyson); Christian Rivera, Zé Lucas (Romarinho) e Lucas Lima; Matheusinho (Rodrigo Atencio), Derik e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: Daniel Paulista.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Barros (Lucas Oliveira) e Philippe Coutinho (David); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Matheus França). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Nuno Moreira, aos 7, Lucas Lima, aos 24, e Philippe Coutinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Vegetti, aos 3, e Ramon, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima, Derik Lacerda e Zé Lucas (Sport); Hugo Moura (Vasco).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 601.680,00.

PÚBLICO - 15.434 presentes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).