Vasco derrota o Athletico-PR em São Januário e se recupera no Brasileirão

O Vasco voltou a entregar uma vitória importante ao seu torcedor. Na noite deste domingo (10), o time carioca retornou a São Januário para encarar o Athletico-PR, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão 2026, e com um jogo protocolar, superou o rival paranaense por 1 a 0, com gol de Thiago Mendes.

Além de quebrar uma sequência de dois jogos sem vitória no Brasileirão, o Vasco foi a 20 pontos e saltou para a oitava colocação da tabela de classificação, emendando, agora, quatro jogos sem derrota na temporada - três vitórias e um empate.

Do outro lado, com os tropeços de Fluminense e São Paulo, o Athletico-PR perdeu uma grande chance de entrar no G4. A derrota deixou o time de Curitiba com 23 pontos, em quinto lugar, um atrás do time paulista.

O duelo na capital carioca começou com o Vasco no ataque. Logo no primeiro minuto, Andrés Gómez cruzou na medida para Spinelli, que mandou de cabeça para grande defesa de Santos, em cima da linha. Aos quatro, em cobrança de escanteio, foi a vez de Cuesta desviar na trave. No minuto seguinte, Spinelli parou mais uma vez em Santos.

Após o susto inicial, o Athletico-PR conseguiu responder aos 12, com João Cruz, que invadiu a área, bateu, mas parou em Léo Jardim. A pressão do time da casa, entretanto, surtiu efeito. Após Adson e Spinelli pararem em Santos, aos 36, Puma Rodríguez ajeitou na entrada da área para Thiago Mendes, que mandou uma bomba e abriu o marcador.

O gol levou o time paranaense ao ataque e os visitantes até chegaram a ter uma boa chance aos 46, em chute de Luiz Gustavo, mas Léo Jardim defendeu e levou o Vasco em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time carioca passou a administrar o resultado e não seguiu pressionando, o que quase custou caro aos nove minutos, quando Thiago Mendes saiu jogando errado, Gilberto roubou a bola e tocou para Luiz Gustavo, de muito longe, mandar na trave.

Aos 12, foi a vez de Léo Derik passar por Puma Rodríguez e tocar na medida para João Cruz, que livre, mandou para fora. Com o Athletico-PR dominando a posse de bola e o time de Renato Gaúcho se fechando atrás, o jogo caiu em rendimento, já que os visitantes não encontraram objetividade no ataque.

Do outro lado, o Vasco teve a chance de matar o jogo aos 40, quando Piton cruzou na medida para Brenner, mandar para fora. Entretanto, os visitantes não conseguiram reagir e o time carioca garantiu a vitória dentro de São Januário.

As equipes voltam a campo para a 16ª rodada do Brasileirão apenas no próximo fim de semana. No sábado (16), a partir das 18h30, o Vasco vai ao Beira-Rio para encarar o Internacional. No dia seguinte, às 19h30, é a vez do Athletico-PR receber o Flamengo, na Arena da Baixada.

Antes da próxima rodada, porém, os times voltam as atenções para a disputa da Copa do Brasil, onde decidem vaga nas oitavas de final. Na quarta-feira (13), às 19h, o Vasco recebe o Paysandu, em São Januário. No dia seguinte, o Athletico-PR vai ao estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), para encarar o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 ATHLETICO-PR

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas (Tchê Tchê); Adson (Nuno Moreira), Spinelli (Brenner) e Andrés Gómez (Ramon Rique). Técnico: Renato Gaúcho.

ATHLETICO-PR - Santos; Arthur Dias, Terán (Léo Derik) e Aguirre; Gilberto, Luiz Gustavo (Felipinho), Portilla e João Cruz (Zapelli); Mendoza, Renan Peixoto (Isaac) e Bruninho (Felipe Chiqueti). Técnico: Fábio Moreno (Auxiliar).

GOL - Thiago Mendes, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Mendes, Portilla, Rojas, Robert Renan e Andrés Gómez.

RENDA - R$ 898.312,00.

PÚBLICO - 13.917 torcedores.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).