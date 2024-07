Vasco da Gama apresenta Coutinho neste sábado para mais de 20 mil torcedores em São Januário

Desde o início da manhã deste sábado (13), o entorno de São Januário estava em festa por conta da chegada de Philippe Coutinho ao Vasco. Nem a chuva constante que caía no Rio de Janeiro foi capaz de desanimar os torcedores, que estavam em clima de clássico de futebol.

Foram mais de 20 mil ingressos vendidos e esgotados antecipadamente pelos torcedores, que receberam Coutinho com festa. Barcelona, Aston Villa, entre outros. Agora, ele retorna ao Vasco, time que o lançou em 2009. Coutinho foi apresentado à imprensa na quinta-feira (11/7) O jogador subiu para o gramado às 12h50, acompanhado pela família. Ovacionado pela torcida, vestiu a camisa 11 do Vasco.

"Obrigado por essa festa maravilhosa. De coração, nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos ter uma volta tão festejada. Passa um filme na minha cabeça estar nesse campo. Desde os 7 anos até os 16 anos, passava por trás dessas grades para chegar ao vestiário da base. Depois ia para escola aqui. Sempre foi o meu sonho fazer parte disso, me tornar profissional e jogar diante de vocês. Muito obrigado", disse Coutinho em seu discurso, muito emocionado.

Animação

Nas arquibancadas, não faltou animação, cantos de amor ao Gigante da Colina, mas também sambas e funks adaptados para o Cruz-Maltino. Embora a apresentação tenha atrasado, o grupo Sambarreira fez questão de empolgar os torcedores presentes em São Januário. Não faltou alegria, mas também esperança por um futuro melhor para o Vasco e pela volta aos caminhos das conquistas.

A fase do Cruz-Maltino aliada a chegada de Coutinho são responsáveis para fazer com que o vascaíno consiga sonhar alto. Atualmente, o clube ocupa a 11ª colocação no Brasileirão e está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Sem o reforço do meia-atacante, Rafael Paiva conseguiu dar confiança aos seus jogadores, mas também aos torcedores. Desde a saída de Álvaro Pacheco, o Vasco conquistou cinco vitórias e teve um empate. A expectativa com a chegada do camisa 11 é de que o Gigante da Colina possa ser ainda mais sólido e brigar por posições mais altas.

Festa

No clima de festa que tomou São Januário, os vascaínos exaltaram a volta da cria e chegaram a provocar Neymar. Além de vaiar o craque do Al Hilal quando o astro apareceu para mandar mensagem a seu amigo, os fãs não pensaram duas vezes antes de cantar que "Coutinho é melhor que Neymar".

A Barreira do Vasco virou baile, como diz um novo funk que caiu nas graças dos torcedores e foi ouvida em diversos momentos da manhã. E espera-se que esse clima leve e de festa resista até o fim de 2024 para que o Cruz-Maltino dê um passo à frente e deixe no passado as frustrações e desconfianças.