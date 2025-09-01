Capa Jornal Amazônia
Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026

Estadão Conteúdo

O Vasco pode ter uma nova dupla de zaga no Brasileirão. Depois da saída de João Victor, que aceitou proposta do CSKA Moscou e se transferiu para a Rússia, o clube anunciou seu segundo reforço para a defesa nesta segunda-feira. Trata-se do colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos. O reforço chega do Galatasaray, da Turquia, com vínculo até o fim de 2026, e pode formar parceria com Robert Renan, também recém-chegado.

"O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025: o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo (31) e assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2026. O jogador chega por empréstimo, com opção de compra junto ao Galatasaray, da Turquia", oficializou o Vasco.

Carlos Cuesta é a quinta contratação do Vasco nesta janela de transferências, na qual a diretoria busca reforços para se afastar de vez da luta contra a queda no Brasileirão. Antes do jogador da seleção colombiana, chegaram o volante Thiago Mendes, os atacantes Andrés Gomez e Matheus França e o também zagueiro Robert Renan, com o qual pode formar parceria.

Cuesta garantiu que está pronto para ajudar o vasco. "Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco", disse o reforço, esbanjando confiança em algo grande no novo lar.

Natural de Quibdó, o zagueiro iniciou a carreira no Atletico Nacional, da Colômbia, onde rapidamente se destacou e chegou ao time profissional. As boas partidas chamaram atenção do belga Genk, que o contratou. Na europa, seguiu em alta e acabou convocado para defender a seleção colombiana, além de acertar sua ida ao Galatasaray.

