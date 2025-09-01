Vasco contrata zagueiro da seleção colombiana que estava no Galatasaray até o fim de 2026 Estadão Conteúdo 01.09.25 20h27 O Vasco pode ter uma nova dupla de zaga no Brasileirão. Depois da saída de João Victor, que aceitou proposta do CSKA Moscou e se transferiu para a Rússia, o clube anunciou seu segundo reforço para a defesa nesta segunda-feira. Trata-se do colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos. O reforço chega do Galatasaray, da Turquia, com vínculo até o fim de 2026, e pode formar parceria com Robert Renan, também recém-chegado. "O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025: o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo (31) e assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2026. O jogador chega por empréstimo, com opção de compra junto ao Galatasaray, da Turquia", oficializou o Vasco. Carlos Cuesta é a quinta contratação do Vasco nesta janela de transferências, na qual a diretoria busca reforços para se afastar de vez da luta contra a queda no Brasileirão. Antes do jogador da seleção colombiana, chegaram o volante Thiago Mendes, os atacantes Andrés Gomez e Matheus França e o também zagueiro Robert Renan, com o qual pode formar parceria. Cuesta garantiu que está pronto para ajudar o vasco. "Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco", disse o reforço, esbanjando confiança em algo grande no novo lar. Natural de Quibdó, o zagueiro iniciou a carreira no Atletico Nacional, da Colômbia, onde rapidamente se destacou e chegou ao time profissional. As boas partidas chamaram atenção do belga Genk, que o contratou. Na europa, seguiu em alta e acabou convocado para defender a seleção colombiana, além de acertar sua ida ao Galatasaray. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Vasco Carlos Cuesta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 SOLIDARIEDADE Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense 01.09.25 15h59