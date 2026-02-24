Vasco confirma Lazaroni como interino e tem Renato Gaúcho como principal alvo O clube já fez contatos iniciais e trata o técnico como prioridade neste momento. Estadão Conteúdo 24.02.26 13h27 Renato discute renovação contratual. O caminho pode ser o Flamengo (Lancenet) O Vasco oficializou Bruno Lazaroni como técnico interino após a demissão de Fernando Diniz e já trabalha nos bastidores para definir um substituto definitivo. Enquanto Lazaroni assume a equipe temporariamente, Renato Gaúcho aparece como o principal nome avaliado pela diretoria para assumir o cargo. Integrante da comissão permanente do clube, Lazaroni passa a comandar o elenco neste momento de transição. O profissional, que chegou ao Vasco no ano passado, tem experiência como auxiliar técnico em diferentes equipes do futebol brasileiro e também já teve uma breve oportunidade como treinador principal do Botafogo, em 2020. A diretoria vascaína busca um perfil capaz de dar continuidade a pontos considerados positivos do trabalho de Fernando Diniz, mas também de reorganizar o time diante do início instável na temporada. A avaliação interna é de que a escolha do novo comandante será decisiva para o restante do ano. Renato Gaúcho surge como o nome mais forte entre os analisados. Livre no mercado desde sua saída do Fluminense, o treinador é visto como uma opção com experiência e capacidade de gestão de elenco. O clube já fez contatos iniciais e trata o técnico como prioridade neste momento. O interesse no treinador não é recente. A atual gestão já havia tentado sua contratação anteriormente, mas não houve acerto na ocasião. Agora, com o cenário diferente e a necessidade imediata de um novo comandante, o Vasco volta a avaliar a possibilidade de avançar nas negociações. Enquanto a diretoria conduz as conversas, Lazaroni estará à frente do time no duelo com o Santos nesta quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Lazaroni Renato Gaúcho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado 24.02.26 12h56 Futebol Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa 24.02.26 12h54 mais esportes Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo 24.02.26 11h14 futebol Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 24.02.26 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 futebol Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 24.02.26 10h32 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08