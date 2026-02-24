Vasco confirma Lazaroni como interino e tem Renato Gaúcho como principal alvo

O Vasco oficializou Bruno Lazaroni como técnico interino após a demissão de Fernando Diniz e já trabalha nos bastidores para definir um substituto definitivo. Enquanto Lazaroni assume a equipe temporariamente, Renato Gaúcho aparece como o principal nome avaliado pela diretoria para assumir o cargo.

Integrante da comissão permanente do clube, Lazaroni passa a comandar o elenco neste momento de transição. O profissional, que chegou ao Vasco no ano passado, tem experiência como auxiliar técnico em diferentes equipes do futebol brasileiro e também já teve uma breve oportunidade como treinador principal do Botafogo, em 2020.

A diretoria vascaína busca um perfil capaz de dar continuidade a pontos considerados positivos do trabalho de Fernando Diniz, mas também de reorganizar o time diante do início instável na temporada. A avaliação interna é de que a escolha do novo comandante será decisiva para o restante do ano.

Renato Gaúcho surge como o nome mais forte entre os analisados. Livre no mercado desde sua saída do Fluminense, o treinador é visto como uma opção com experiência e capacidade de gestão de elenco. O clube já fez contatos iniciais e trata o técnico como prioridade neste momento.

O interesse no treinador não é recente. A atual gestão já havia tentado sua contratação anteriormente, mas não houve acerto na ocasião. Agora, com o cenário diferente e a necessidade imediata de um novo comandante, o Vasco volta a avaliar a possibilidade de avançar nas negociações.

Enquanto a diretoria conduz as conversas, Lazaroni estará à frente do time no duelo com o Santos nesta quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.