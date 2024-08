Vasco busca a virada no fim e vence o Athletico-PR em prévia da Copa do Brasil

Após um primeiro tempo fraco e sair para o intervalo perdendo por 1 a 0, o Vasco mostrou poder reação na etapa complementar e conquistou a virada por 2 a 1 sobre o Athletico-PR nesta segunda-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo é uma prévia do confronto de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, quando os times voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, no Rio. A partida também marcou o encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Emerson Rodríguez e Vegetti, o Vasco subiu na tabela, aparecendo em oitavo colocado, com 31 pontos, a oito do Bahia, que fecha o G-6 - grupo da pré-Libertadores - com 39. Já o Athletico-PR chegou ao quarto jogo sem vencer, caindo para o 10º lugar, com 29 pontos. Gabriel marcou o gol paranaense.

VEJA MAIS

Havia a expectativa de Coutinho ser relacionado para a partida, mas o meia foi cortado após contrair Covid-19. Já o atacante David foi afastado depois de ser diagnosticado com celulite facial.

Com Emerson Rodríguez no ataque, o Vasco encontrou dificuldades para criar chances de gol. Sem conseguir acionar o centroavante Vegetti, o time abusou de jogadas laterais, sem nenhum efeito. O Athletico era quem ditava o ritmo da partida e, trocando passes, abriu o marcador aos 23 minutos. Gabriel recebeu na entrada da área e bateu cruzado rasteiro, sem chances para Léo Jardim.

Após o gol, os donos da casa até tentaram reagir, mas a desorganização ofensiva impedia o empate. Quando enfim conseguiram encontrar Vegetti na área, o argentino cabeceou na trave. Na reta final, o Athletico-PR ficou próximo de ampliar, em chute de Canobbio e Léo Jardim voou para fazer excelente defesa e salvar o Vasco.

Na segunda etapa, o time carioca voltou com mais ímpeto ofensivo e tomou conta da partida. Com mais posse de bola, era questão de tempo para o empate, que veio aos 22. Em contra-ataque de Emerson Rodríguez disparou da intermediária, tirou Thiago Heleno da jogada e bateu colocado. O Vasco até chegou a virar o placar logo depois, mas o impedimento de Vegetti, anulou o gol de Hugo Moura.

O lance não desanimou os donos da casa, que seguiram com o controle da partida. Trocando passes e cruzando bolas na área, o Vasco chegou a virada na reta final. Após cruzamento de Leandrinho, Vegetti cabeceou como manda o manual e fez explodir São Januário aos 40 minutos. Depois, o time carioca usou da experiência do elenco, gastou tempo e ditou o ritmo até o apito final