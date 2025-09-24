Vasco aproveita jogador a mais, vira diante do Bahia e respira no Brasileirão Estadão Conteúdo 24.09.25 21h52 Em um duelo que ficou marcado pelo protagonismo da arbitragem, o Vasco conseguiu voltar a sentir o gosto da vitória no Brasileirão na noite desta quarta-feira, quando jogando em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada, superou o Bahia de virada, por 3 a 1, voltando a vencer em seus domínios após 131 dias. Apesar da boa atuação de Philippe Coutinho e da virada do Vasco, o duelo teve um protagonista de uniforme neutro. O árbitro paulista João Vitor Gobi polemizou em campo deixando de expulsar dois jogadores do time visitante em lances criteriosos. Apesar dos erros da arbitragem, o time carioca conseguiu se recuperar na competição nacional. Além de chegar a quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão, o Vasco foi a 27 pontos, saltou para a 13ª colocação e abriu cinco de vantagem para a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Bahia parou em 37, em sexto. Os dois times fizeram um duelo de tirar o fôlego na primeira etapa. A equipe carioca se lançou ao ataque desde o apito inicial e quase abriu o marcador aos 10, quando Coutinho cobrou escanteio fechado e Nuno Moreira desviou na trave. Entretanto, o time de Fernando Diniz pecou justamente na tão famosa saída de bola. Aos 30, Lucas Freitas tocou na fogueira para Hugo Moura, que escorregou e a bola sobrou livre para Sanabria tocar por cima de Léo Jardim e abrir o marcador. O cenário, que já era quente devido ao rigoroso critério do árbitro, ficou ainda mais aos 34, quando Jean Lucas acertou uma cotovelada no rosto de Barros, e apenas após análise do VAR, o meia do Bahia foi expulso. Em vantagem numérica, o Vasco se lançou ainda mais ao ataque e conseguiu empatar aos 45, quando Cuesta cruzou e Coutinho, de cabeça, levou o jogo em 1 a 1 para o intervalo. Na volta para a segunda etapa, o Vasco seguiu em cima e após martelar a defesa adversária por 14 minutos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida e Puma Rodríguez mandou de cabeça para o fundo do gol, virando o jogo. O cenário poderia ter ficado ainda melhor para o time de São Januário aos 19, quando Sanabria entrou forte no tornozelo de Puma Rodríguez, o VAR solicitou revisão, mas João Vitor Gobi foi protagonista mais uma vez, mantendo o cartão amarelo. Entretanto, o torcedor do Vasco voltou a sorrir. Aos 31, Vegetti recebeu na área, tentou tocar para Andrés Gómez, mas Luciano Juba apareceu para cortar, mandando contra a própria meta, ampliando o marcador do time da casa. O placar poderia ficar ainda mais extenso se não fosse Ronaldo, que pegou duas grandes chances de David e evitou uma goleada. As equipes agora se preparam para voltar a campo pelo Brasileirão neste fim de semana, quando será disputada a 25ª rodada. No sábado (27), o Vasco volta à São Januário para encarar o Cruzeiro, às 18h30. No domingo, a partir da 16h, é a vez do Bahia receber o Palmeiras na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. FICHA TÉCNICA VASCO 3 X 1 BAHIA VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Andrés Gómez (Garré), Vegetti e Nuno Moreira (Lucas Oliveira). Técnico: Fernando Diniz. BAHIA - Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria (Iago), Willian José (Acevedo) e Michel Araújo (Tiago). Técnico: Rogério Ceni. GOLS - Sanabria, aos 30, e Philippe Coutinho, aos 40 minutos do primeiro tempo; Puma Rodríguez, aos 14, e Luciano Juba, contra, aos 31 do segundo. ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP). CARTÕES AMARELOS - David (Vasco); Gilberto e Sanabria (Bahia). CARTÃO VERMELHO - Jean Lucas (Bahia). PÚBLICO - 15.528 torcedores. RENDA - R$ 1.090.238,00. LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). 