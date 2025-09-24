Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vasco aproveita jogador a mais, vira diante do Bahia e respira no Brasileirão

Estadão Conteúdo

Em um duelo que ficou marcado pelo protagonismo da arbitragem, o Vasco conseguiu voltar a sentir o gosto da vitória no Brasileirão na noite desta quarta-feira, quando jogando em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada, superou o Bahia de virada, por 3 a 1, voltando a vencer em seus domínios após 131 dias.

Apesar da boa atuação de Philippe Coutinho e da virada do Vasco, o duelo teve um protagonista de uniforme neutro. O árbitro paulista João Vitor Gobi polemizou em campo deixando de expulsar dois jogadores do time visitante em lances criteriosos.

Apesar dos erros da arbitragem, o time carioca conseguiu se recuperar na competição nacional. Além de chegar a quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão, o Vasco foi a 27 pontos, saltou para a 13ª colocação e abriu cinco de vantagem para a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Bahia parou em 37, em sexto.

Os dois times fizeram um duelo de tirar o fôlego na primeira etapa. A equipe carioca se lançou ao ataque desde o apito inicial e quase abriu o marcador aos 10, quando Coutinho cobrou escanteio fechado e Nuno Moreira desviou na trave. Entretanto, o time de Fernando Diniz pecou justamente na tão famosa saída de bola. Aos 30, Lucas Freitas tocou na fogueira para Hugo Moura, que escorregou e a bola sobrou livre para Sanabria tocar por cima de Léo Jardim e abrir o marcador.

O cenário, que já era quente devido ao rigoroso critério do árbitro, ficou ainda mais aos 34, quando Jean Lucas acertou uma cotovelada no rosto de Barros, e apenas após análise do VAR, o meia do Bahia foi expulso. Em vantagem numérica, o Vasco se lançou ainda mais ao ataque e conseguiu empatar aos 45, quando Cuesta cruzou e Coutinho, de cabeça, levou o jogo em 1 a 1 para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco seguiu em cima e após martelar a defesa adversária por 14 minutos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida e Puma Rodríguez mandou de cabeça para o fundo do gol, virando o jogo.

O cenário poderia ter ficado ainda melhor para o time de São Januário aos 19, quando Sanabria entrou forte no tornozelo de Puma Rodríguez, o VAR solicitou revisão, mas João Vitor Gobi foi protagonista mais uma vez, mantendo o cartão amarelo.

Entretanto, o torcedor do Vasco voltou a sorrir. Aos 31, Vegetti recebeu na área, tentou tocar para Andrés Gómez, mas Luciano Juba apareceu para cortar, mandando contra a própria meta, ampliando o marcador do time da casa. O placar poderia ficar ainda mais extenso se não fosse Ronaldo, que pegou duas grandes chances de David e evitou uma goleada.

As equipes agora se preparam para voltar a campo pelo Brasileirão neste fim de semana, quando será disputada a 25ª rodada. No sábado (27), o Vasco volta à São Januário para encarar o Cruzeiro, às 18h30. No domingo, a partir da 16h, é a vez do Bahia receber o Palmeiras na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 1 BAHIA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Andrés Gómez (Garré), Vegetti e Nuno Moreira (Lucas Oliveira). Técnico: Fernando Diniz.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria (Iago), Willian José (Acevedo) e Michel Araújo (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Sanabria, aos 30, e Philippe Coutinho, aos 40 minutos do primeiro tempo; Puma Rodríguez, aos 14, e Luciano Juba, contra, aos 31 do segundo. ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

CARTÕES AMARELOS - David (Vasco); Gilberto e Sanabria (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Jean Lucas (Bahia).

PÚBLICO - 15.528 torcedores.

RENDA - R$ 1.090.238,00.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Vasco

Bahia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando'

Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor

24.09.25 18h54

Futebol

Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita'

O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA

24.09.25 18h32

SÉRIE B

Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna

Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C

24.09.25 16h39

Futebol

Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão

Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém.

24.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição

Leão foi dominado pelo adversário durante toda a partida, contou com a sorte para empatar no rebote de um pênalti perdido, mas minutos depois tomou outro gol. Próximo jogo será contra o CRB, no Mangueirão.

24.09.25 23h38

Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores

24.09.25 23h52

recuperação

Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas

Hoyama foi submetido a um procedimento de revascularização do miocárdio após sofrer um enfarte

24.09.25 18h58

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

Corinthians e Vasco jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda