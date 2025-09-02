Vasco apresenta Matheus França e Carlos Cuesta para buscar recuperação no Brasileiro Estadão Conteúdo 02.09.25 17h58 O Vasco aproveitou esta terça-feira para apresentar mais dois reforços à sua torcida: o meia-atacante Matheus França, revelado no Flamengo, e o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. A dupla chega para dar mais opções ao técnico Fernando Diniz nesta sequência de Campeonato Brasileiro onde o clube carioca ocupa a 15ª colocação (22 pontos) e vê sob desconfiança a proximidade com a zona de rebaixamento. Jogador de bastante habilidade, Matheus França comentou sobre o novo desafio em sua carreira. Na coletiva, ele também tratou de desvincular o seu início no rubro-negro e evitou falar o nome do adversário. "Todo mundo sabe da minha trajetória, do meu início no clube rival (Flamengo), mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, que é um clube grande. Essa escolha (de voltar ao Brasil) foi minha pela conversa com o Diniz, com o Felipe (ex-jogador) e o Pedrinho (presidente do clube)", afirmou. Matheus França foi emprestado pelo Crystal Palace, da Inglaterra, e assinou vínculo de um ano com a equipe cruzmaltina. Por conta da sequência intensa de jogos, ele entrou em campo contra o Sport antes mesmo de ser apresentado e ajudou os companheiros no triunfo de 3 a 2 em Recife. "Estou voltando de lesão, pegando ritmo de jogo. Minhas condições físicas são boas, estou evoluindo mais e ganhando ritmo para poder desempenhar o melhor aqui no Vasco", completou. Carlos Cuesta completou a tarde de apresentações e afirmou que a prioridade é tirar o Vasco das últimas colocações do Brasileirão. "Eu não venho para estar tranquilo e a passeio, venho competir. Quero mostrar ao clube e a todos que estou bem e que as minhas qualidades sejam reconhecidas", declarou o atleta que vem de empréstimo do Galatasaray, da Turquia, pelo período de um ano e meio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Carlos Cuesta Matheus França apresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36