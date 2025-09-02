Capa Jornal Amazônia
Vasco apresenta Matheus França e Carlos Cuesta para buscar recuperação no Brasileiro

Estadão Conteúdo

O Vasco aproveitou esta terça-feira para apresentar mais dois reforços à sua torcida: o meia-atacante Matheus França, revelado no Flamengo, e o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. A dupla chega para dar mais opções ao técnico Fernando Diniz nesta sequência de Campeonato Brasileiro onde o clube carioca ocupa a 15ª colocação (22 pontos) e vê sob desconfiança a proximidade com a zona de rebaixamento.

Jogador de bastante habilidade, Matheus França comentou sobre o novo desafio em sua carreira. Na coletiva, ele também tratou de desvincular o seu início no rubro-negro e evitou falar o nome do adversário.

"Todo mundo sabe da minha trajetória, do meu início no clube rival (Flamengo), mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, que é um clube grande. Essa escolha (de voltar ao Brasil) foi minha pela conversa com o Diniz, com o Felipe (ex-jogador) e o Pedrinho (presidente do clube)", afirmou.

Matheus França foi emprestado pelo Crystal Palace, da Inglaterra, e assinou vínculo de um ano com a equipe cruzmaltina. Por conta da sequência intensa de jogos, ele entrou em campo contra o Sport antes mesmo de ser apresentado e ajudou os companheiros no triunfo de 3 a 2 em Recife.

"Estou voltando de lesão, pegando ritmo de jogo. Minhas condições físicas são boas, estou evoluindo mais e ganhando ritmo para poder desempenhar o melhor aqui no Vasco", completou.

Carlos Cuesta completou a tarde de apresentações e afirmou que a prioridade é tirar o Vasco das últimas colocações do Brasileirão. "Eu não venho para estar tranquilo e a passeio, venho competir. Quero mostrar ao clube e a todos que estou bem e que as minhas qualidades sejam reconhecidas", declarou o atleta que vem de empréstimo do Galatasaray, da Turquia, pelo período de um ano e meio.

