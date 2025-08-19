Vasco anuncia Andrés Gómez como reforço para o ataque: 'Clube com torcedores leais' Estadão Conteúdo 19.08.25 13h33 Com um discurso de familiaridade às tradições do Vasco, o atacante Andrés Gómez, foi anunciado nesta terça-feira pelo clube carioca como mais um reforço para o setor ofensivo do time comandando pelo técnico Fernando Diniz. Ele chega por empréstimo do Rennes, da França, passou pelos exames médicos e assinou contrato até 2026. "É um clube muito grande, que representa liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham onde for jogar. Conversei muito com o técnico (Fernando Diniz) e ele me convenceu. Acho que vai me ajudar muito no futebol", afirmou o jogador ao site oficial do clube. O jogador de 22 anos desembarcou no Rio nesta quinta-feira e vai cumprir um empréstimo de um ano. Ele chega em São Januário sob enorme expectativa por ser um habilidoso atacante de beirada de campo, que adora partir para cima dos defensores, com enorme explosão e velocidade. Os valores envolvendo a negociação giram em torno de 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atacante, que é o 10º reforço anunciado pela diretoria. Natural de Quibdó, ele fez as categorias de base no Millionários da Colômbia, onde estreou profissionalmente. De lá, foi jogar nos Estados Unidos e depois desembarcou no Rennes, da França. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Andrés Gómez contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12