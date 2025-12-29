Vasco acerta a renovação de contrato do lateral uruguaio Puma Rodríguez até 2027 O lateral é frequentemente convocado para a seleção de seu país e foi titular nas duas partidas do Uruguai na última Data Fifa Estadão Conteúdo 29.12.25 14h14 Puma Rodríguez (Instagram @vascodagama) O Vasco anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do lateral Puma Rodríguez até 2027, com opção de mais um ano de extensão. O jogador uruguaio chegou ao clube em janeiro de 2023, vindo do Nacional, de Montevidéu. O lateral é frequentemente convocado para a seleção de seu país e foi titular nas duas partidas do Uruguai na última Data Fifa, nos amistosos contra República Dominicana e Usbequistão. Pelo Vasco, Puma Rodriguez disputou 124 partidas, com 8 gols e 7 assistências. Aos 28 anos, o uruguaio foi bastante criticado por ter perdido a bola no gol do título do Corinthians na partida de volta da decisão da Copa do Brasil no Maracanã. Puma Rodríguez estava no ataque vascaíno, quando sofreu a marcação de José Martínez, que acabou roubando a bola. A perda da posse deu origem ao lance que acabou no gol de Memphis, aos 17 minutos do segundo tempo. O Vasco estreia na Taça Guanabara no dia 15 de janeiro contra o Maricá. O time do técnico Fernando Diniz integra o Grupo A da competição, ao lado de Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Correa e Volta Redonda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Puma Rodriguez renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50