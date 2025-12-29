Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vasco acerta a renovação de contrato do lateral uruguaio Puma Rodríguez até 2027

O lateral é frequentemente convocado para a seleção de seu país e foi titular nas duas partidas do Uruguai na última Data Fifa

Estadão Conteúdo
fonte

Puma Rodríguez (Instagram @vascodagama)

O Vasco anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do lateral Puma Rodríguez até 2027, com opção de mais um ano de extensão. O jogador uruguaio chegou ao clube em janeiro de 2023, vindo do Nacional, de Montevidéu.

O lateral é frequentemente convocado para a seleção de seu país e foi titular nas duas partidas do Uruguai na última Data Fifa, nos amistosos contra República Dominicana e Usbequistão. Pelo Vasco, Puma Rodriguez disputou 124 partidas, com 8 gols e 7 assistências.

Aos 28 anos, o uruguaio foi bastante criticado por ter perdido a bola no gol do título do Corinthians na partida de volta da decisão da Copa do Brasil no Maracanã. Puma Rodríguez estava no ataque vascaíno, quando sofreu a marcação de José Martínez, que acabou roubando a bola. A perda da posse deu origem ao lance que acabou no gol de Memphis, aos 17 minutos do segundo tempo.

O Vasco estreia na Taça Guanabara no dia 15 de janeiro contra o Maricá. O time do técnico Fernando Diniz integra o Grupo A da competição, ao lado de Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Correa e Volta Redonda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Vasco

Puma Rodriguez

renovação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’

Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026

01.01.26 13h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

FUTEBOL

Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo

Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças

31.12.25 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda