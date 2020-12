Vasco abre negociação com Vanderlei Luxemburgo e aguarda resposta ainda nesta quinta-feira

O Vasco abriu negociação para o retorno de Vanderlei Luxemburgo. Após Zé Ricardo rejeitar a oferta do Cruz-Maltino, o treinador veterano passou de favorito, conforme o LANCE! havia antecipado, a alvo concreto e prático. Tal evolução foi publicada primeiramente pelo site "Ge" e confirmada pelo L!, que apurou a expectativa por uma resposta ainda nesta quinta-feira.

As tratativas estão sendo conduzidas por Alexandre Pássaro, que se desligou do São Paulo. O dirigente contratado para o departamento de futebol tem se reportado tanto a Alexandre Campello, atual presidente, quanto a Jorge Salgado, que será empossado na segunda quinzena de janeiro.

Vanderlei Luxemburgo foi contratado no ano passado e comandou campanha que resultou numa bem sucedida fuga do rebaixamento, antes até da rodada final. Desta vez, são 12 jogos que o Cruz-Maltino tem para tentar evitar a quarta queda à Série B na história do clube.

A saída de Luxa se deu pelas dívidas e pela falta de perspectiva de maior investimento - ele assumiu o Palmeiras, em seguida. As cinco folhas salariais que foram devidas no momento da saída do treinador estão negociadas.