Vai chover no Re-Pa? Veja a previsão do tempo para o jogo em Belém Defesa Civil de Belém emite alerta laranja para chuvas e ventos fortes neste domingo (1º), dia do clássico entre Remo e Paysandu no Mangueirão Hannah Franco 01.03.26 14h44 Previsão do tempo indica chuva no Re-Pa em Belém. (Wagner Santana / O Liberal) Quem vai ao Estádio do Mangueirão neste domingo (1º) para acompanhar o clássico entre Clube do Remo e Paysandu deve se preparar para mudanças no tempo. A partida, marcada para as 17h, pode ocorrer sob chuva, segundo alerta emitido pela Defesa Civil de Belém. O órgão divulgou aviso meteorológico laranja para este domingo, com previsão de chuvas intensas e ventos fortes em Belém e na Região Metropolitana. O comunicado é válido até o fim do dia. VEJA MAIS Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' Segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres da Defesa Civil (Cemadec), com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão aponta: Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar até 100 milímetros ao longo do dia; Ventos com velocidade entre 60 e 100 km/h; Risco de alagamentos pontuais, queda de galhos, rajadas intensas, baixa visibilidade e descargas elétricas. No início da tarde, o céu já apresentava aumento de nuvens na capital. Previsão para o horário do jogo Durante a manhã, a expectativa era de céu parcialmente nublado e pouca probabilidade de chuva. À tarde, período que coincide com o Re-Pa, a instabilidade aumenta e há possibilidade de pancadas de intensidade fraca a moderada. À noite, a tendência é de diminuição das chuvas. A temperatura média prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 100%. Os ventos sopram predominantemente de nordeste, o que pode intensificar a sensação de abafamento. Remo e Paysandu disputam a final do Campeonato Paraense de 2026 em dois jogos no Mangueirão, ambos às 17h. O segundo confronto está marcado para o domingo seguinte, dia 8 de março. A previsão indica que o monitoramento das condições do tempo deve continuar nos próximos dias. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Recomendações A Defesa Civil orienta que a população: Evite áreas com risco de alagamento; Não busque abrigo sob árvores; Redobre a atenção no trânsito; Acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos. Em caso de emergência, os contatos informados são 190 e o número (91) 98439-0646. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave re-pa previsão do tempo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h 01.03.26 14h58 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano 01.03.26 7h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Futebol Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor 01.03.26 9h00 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00