Vai chover no Re-Pa? Veja a previsão do tempo para o jogo em Belém

Quem vai ao Estádio do Mangueirão neste domingo (1º) para acompanhar o clássico entre Clube do Remo e Paysandu deve se preparar para mudanças no tempo. A partida, marcada para as 17h, pode ocorrer sob chuva, segundo alerta emitido pela Defesa Civil de Belém.

O órgão divulgou aviso meteorológico laranja para este domingo, com previsão de chuvas intensas e ventos fortes em Belém e na Região Metropolitana. O comunicado é válido até o fim do dia.

VEJA MAIS

Segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres da Defesa Civil (Cemadec), com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão aponta:

Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar até 100 milímetros ao longo do dia;

Ventos com velocidade entre 60 e 100 km/h;

Risco de alagamentos pontuais, queda de galhos, rajadas intensas, baixa visibilidade e descargas elétricas.

No início da tarde, o céu já apresentava aumento de nuvens na capital.

Previsão para o horário do jogo

Durante a manhã, a expectativa era de céu parcialmente nublado e pouca probabilidade de chuva. À tarde, período que coincide com o Re-Pa, a instabilidade aumenta e há possibilidade de pancadas de intensidade fraca a moderada.

À noite, a tendência é de diminuição das chuvas. A temperatura média prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 100%. Os ventos sopram predominantemente de nordeste, o que pode intensificar a sensação de abafamento.

Remo e Paysandu disputam a final do Campeonato Paraense de 2026 em dois jogos no Mangueirão, ambos às 17h. O segundo confronto está marcado para o domingo seguinte, dia 8 de março. A previsão indica que o monitoramento das condições do tempo deve continuar nos próximos dias.

Recomendações

A Defesa Civil orienta que a população:

Evite áreas com risco de alagamento;

Não busque abrigo sob árvores;

Redobre a atenção no trânsito;

Acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos.

Em caso de emergência, os contatos informados são 190 e o número (91) 98439-0646.