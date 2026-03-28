Vágner Love encerra carreira com gol nos acréscimos: Não poderia terminar de melhor forma

Com passagens marcantes por gigantes do futebol brasileiro, o centroavante Vágner Love encerrou a carreira na noite deste sábado (28), com a camisa do Retrô, no estádio dos Aflitos. O artilheiro do Amor se despediu dos gramados anotando o último gol de sua equipe contra o Ceará, na vitória por 3 a 1, pela Copa do Nordeste.

Em entrevista à TV Jornal, o ex-atacante celebrou a aposentadoria com mais um gol anotado. "Não poderia terminar de forma melhor, ganhando o jogo, junto com meus companheiros, três pontos e finalizar com um gol foi mais espetacular ainda. Se fosse para ser escrito, não daria tão certo esse roteiro. Não seria tão perfeito".

O último tento de Vagner Love como atleta profissional saiu apenas aos 49 minutos da segunda etapa. Ele recebeu o passe dentro da área e chutou de primeira, sem chances para o arqueiro do Ceará. Após o jogo deste sábado, o ex-jogador passará a ser o auxiliar técnico do Retrô e trabalhará com o comandante Jamesson Andrade.

Aos 41 anos, Vágner Love atuava profissionalmente desde 2002, quando subiu ao profissional do Palmeiras. Se tornou conhecido nacionalmente pelo próprio clube da Barra Funda, onde conquistou a Série B de 2003 e ganhou o respeito da torcida verde. Em 2004, o CSKA-RUS levou o atacante, e por lá se tornou ídolo, atuando por mais de dez temporadas, em três passagens diferentes.

Retornou ao Brasil, em um primeiro momento, para vestir novamente as cores do Palmeiras, em 2009. Na sequência, se transferiu para o Flamengo, onde ficou marcado pela dupla memorável com Adriano, lembrada até hoje como Império do Amor, levando o clube até as quartas de final da Libertadores de 2010.

Entre novas passagens pela Rússia, Flamengo e também pelo Shandong Luneng, da China, Love retornou ao Brasil para atuar pelo Corinthians. No clube do Parque São Jorge foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015 e marcou o gol do título contra o Vasco.

Saiu do clube em 2016 e se aventurou por Monaco-FRA, Alanyaspor-TUR e Besiktas-TUR até retornar ao alvinegro, em 2019. Nesta nova passagem, marcou outro gol de título, desta vez do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, e entrou definitivamente na galeria dos atacantes mais importantes da história do Corinthians.

Antes de parar oficialmente, Love também atuou no Cazaquistão e Dinamarca, além de vestir as camisas do Sport, Atlético Goianiense e Avaí. Pela seleção brasileira foram 25 jogos e nove gols marcados, além da conquista de duas Copas América. No total, foram 943 partidas e 423 gols.