Vágner Love encerra carreira com gol nos acréscimos: Não poderia terminar de melhor forma Estadão Conteúdo 28.03.26 20h37 Com passagens marcantes por gigantes do futebol brasileiro, o centroavante Vágner Love encerrou a carreira na noite deste sábado (28), com a camisa do Retrô, no estádio dos Aflitos. O artilheiro do Amor se despediu dos gramados anotando o último gol de sua equipe contra o Ceará, na vitória por 3 a 1, pela Copa do Nordeste. Em entrevista à TV Jornal, o ex-atacante celebrou a aposentadoria com mais um gol anotado. "Não poderia terminar de forma melhor, ganhando o jogo, junto com meus companheiros, três pontos e finalizar com um gol foi mais espetacular ainda. Se fosse para ser escrito, não daria tão certo esse roteiro. Não seria tão perfeito". O último tento de Vagner Love como atleta profissional saiu apenas aos 49 minutos da segunda etapa. Ele recebeu o passe dentro da área e chutou de primeira, sem chances para o arqueiro do Ceará. Após o jogo deste sábado, o ex-jogador passará a ser o auxiliar técnico do Retrô e trabalhará com o comandante Jamesson Andrade. Aos 41 anos, Vágner Love atuava profissionalmente desde 2002, quando subiu ao profissional do Palmeiras. Se tornou conhecido nacionalmente pelo próprio clube da Barra Funda, onde conquistou a Série B de 2003 e ganhou o respeito da torcida verde. Em 2004, o CSKA-RUS levou o atacante, e por lá se tornou ídolo, atuando por mais de dez temporadas, em três passagens diferentes. Retornou ao Brasil, em um primeiro momento, para vestir novamente as cores do Palmeiras, em 2009. Na sequência, se transferiu para o Flamengo, onde ficou marcado pela dupla memorável com Adriano, lembrada até hoje como Império do Amor, levando o clube até as quartas de final da Libertadores de 2010. Entre novas passagens pela Rússia, Flamengo e também pelo Shandong Luneng, da China, Love retornou ao Brasil para atuar pelo Corinthians. No clube do Parque São Jorge foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015 e marcou o gol do título contra o Vasco. Saiu do clube em 2016 e se aventurou por Monaco-FRA, Alanyaspor-TUR e Besiktas-TUR até retornar ao alvinegro, em 2019. Nesta nova passagem, marcou outro gol de título, desta vez do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, e entrou definitivamente na galeria dos atacantes mais importantes da história do Corinthians. Antes de parar oficialmente, Love também atuou no Cazaquistão e Dinamarca, além de vestir as camisas do Sport, Atlético Goianiense e Avaí. Pela seleção brasileira foram 25 jogos e nove gols marcados, além da conquista de duas Copas América. No total, foram 943 partidas e 423 gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vagner Love Retro Ceara COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36