Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vagas encaminhadas de Real, PSG e Bodo/Glimt jogam holofotes sobre o Arsenal na Champions

Estadão Conteúdo

Com parte dos confrontos praticamente resolvidos graças à eficiência de gigantes como Real Madrid e Paris Saint-Germain, além do surpreendente Bodo/Glimt, que encaminharam suas classificações ao atropelar respectivamente o Manchester City (3 a 0), o Chelsea (5 a 2) e o Sporting (3 a 0), a semana decisiva das oitavas de final da Champions League centra os seus holofotes nesta terça-feira em um protagonista específico: o Arsenal.

Dominante na Inglaterra ao ostentar uma vantagem de nove pontos para o segundo colocado na Premier League, o conjunto do técnico Mikel Arteta foi o único dos grandes na rodada da última quarta-feira, a deixar em aberto a definição da vaga para próxima etapa eliminatória da competição.

Ao contrário dos seu concorrentes, os Gunners ficaram só no empate de 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen, na Alemanha, e poderiam ter voltado para casa sem nenhum ponto somado. No entanto, um gol de pênalti, assinalado por Havetz, no fim da partida, assegurou a igualdade no placar.

Agora, para evitar que a zebra desfile em gramados ingleses, eles precisam mostrar serviço nesta terça-feira, diante de sua torcida. E para isso, basta uma vitória simples, às 17h (horário de Brasília), para que a classificação seja consumada.

Apoiado no que vem apresentando no Campeonato Inglês, Arteta quer seu time praticando o futebol que o tornou favorito absoluto ao titulo nacional. E a receita para que isso aconteça está decorada na cabeça do treinador: equipe sólida na defesa, criativa no meio-campo e eficaz na parte ofensiva.

Dentro de campo, o Arsenal aposta em um esquema organizado e intenso, marca registrada do trabalho recente da comissão técnica. No entanto, a margem para erros diminui quando a competição entra em fases eliminatórias, e cada detalhe passa a ter peso decisivo.

Mas se em Londres, a situação está completamente indefinida, perto dali, em Manchester, o Real Madrid se apresenta como dono da situação. Com os 3 a 0 a seu favor na Espanha, o time merengue construiu vantagem confortável quando entrar em campo às 17h (horário de Brasília) para encarar um desacreditado Manchester City.

Atual campeão da Champions, o Paris Saint-Germain vive situação semelhante em visita a um desesperado Chelsea, também nesta terça-feira. Os 5 a 2 dão ao treinador Luis Enrique a tranquilidade necessária para administrar o duelo e pavimentar sem sustos a classificação.

Por fim, o Bodo/Glimt, que entrou nestas oitavas de final como franco atirador, visita o Sporting, em Lisboa, também em condições amplamente favoráveis. Nesta terça, também às 17h (horário de Brasilia), o time norueguês tenta alongar a sua caminhada às quartas de final baseado também numa vantagem de três gols para seguir surpreendendo a Europa nesta Champions.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Real

Chelsea

Bodo/Glimt

Arsenal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19)

16.03.26 12h52

FUTEBOL

Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes

Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI

16.03.26 12h43

futebol

Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra

Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão

16.03.26 11h13

futebol

Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição'

Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes

16.03.26 10h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

17.03.26 7h00

Futebol

Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil

Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões

17.03.26 7h30

CORRIDA DE RUA

Corrida e Caminhada de Fátima 2026 abre inscrições em Belém; veja como se inscrever

Evento esportivo e comunitário integra projeto "Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio" e prevê reunir 1.000 atletas na capital paraense

17.03.26 0h04

futebol

Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição'

Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes

16.03.26 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda