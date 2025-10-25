Vaga na final do ATP 500 da Basileia garante João Fonseca no top 35 do ranking mundial Estadão Conteúdo 25.10.25 13h37 João Fonseca garantiu neste sábado vaga na final do ATP 500 da Basileia e, com isso, alcançou a inédita 34ª posição no ranking mundial. O resultado supera a meta pessoal de entrar no top 40 traçada pelo brasileiro para 2025 e já coloca o jovem tenista entre os destaques da temporada. O carioca encara o vencedor do confronto entre Ugo Humbert e Alejandro Fokina, no domingo, em busca do título da competição. Caso conquiste o troféu, João Fonseca vai chegar a 1615 pontos e subirá para o 28º lugar, garantindo presença no top 30 mundial pela primeira vez na carreira. A evolução no ranking tem impacto direto na preparação para os Grand Slams. Entrar entre os 32 primeiros colocados permitirá a João Fonseca ser cabeça de chave no Australian Open, que começa em 12 de janeiro de 2026. A classificação à final da Basileia aproxima o brasileiro desse objetivo estratégico. A campanha na Suíça representa também a primeira final do tenista em um torneio de nível ATP 500, consolidando sua ascensão no circuito e reforçando a consistência que ele vem demonstrando ao longo da temporada. Fonseca garantiu vaga na decisão na Basileia ao superar Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 7/5. Com o triunfo sobre Munar, ele se torna o primeiro brasileiro a alcançar a decisão de um ATP 500 desde Thomaz Bellucci, em 2010, no Aberto do México, em Acapulco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 da Basileia João Fonseca ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00