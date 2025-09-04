Uruguai, Paraguai e Colômbia carimbam vaga para a Copa do Mundo de 2026 Os paraguaios se contentaram com o empate diante do Equador, enquanto uruguaios e colombianos venceram peruanos e bolivianos, respectivamente. Estadão Conteúdo 04.09.25 22h44 Pela primeira vez, a competição acontecerá em três países diferentes (Divulgação) Uruguai, Paraguai e Colômbia completaram as seis vagas diretas da América do Sul à Copa do Mundo nesta 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias. As seleções nem precisaram da ajuda da Argentina, que ganhou da Venezuela, pois somaram o resultado necessário pela vaga. No Estádio Centenário, em Montevidéu, a seleção uruguaia derrotou a peruana por 3 a 0. O primeiro gol saiu logo aos 13 minutos, após bela jogada inicial de Arrascaeta, principal jogador dos primeiros 45 minutos. Aguirre aproveitou cruzamento da direita e subiu com estilo para cabecear firme e abrir o placar. Depois do gol, o Peru equilibrou a disputa e chegou a criar boas oportunidades para empatar ainda no primeiro tempo, mas acabou falhando na finalização. No segundo tempo, o Uruguai aumentou a vantagem graças mais uma vez ao poder técnico de Arrascaeta, que finalizou com força dentro da área peruana para fazer 2 a 0, aos 12 minutos. A partir daí, o Uruguai administrou a vantagem e chegou aos terceiro gol com Vina, aos 35 minutos. Em Barranquilla, o talento de James Rodriguez fez a diferença. O habilidoso meia canhoto fez o gol do time da casa aos 31 minutos do primeiro tempo, com um leve toque de pé direito, surpreendendo o goleiro Lampen. Os primeiros 45 minutos foram marcados por um domínio inicial dos colombianos, que diminuíram o ritmo após a vantagem no placar. A Bolívia foi à frente, mas não teve sucesso para empatar. No segundo tempo, o panorama do jogo ficou semelhante e a Colômbia sacramentou a vitória, aos 29 minutos, com o gol de Córdoba. Ainda deu tempo para mais um gol colombiano, marcado por Quinteros aos 38 minutos: 3 a 0. Em Assunção, no Defensores Del Chaco, Paraguai e Equador fizeram um duelo bastante equilibrado, com os times se revezando no ataque e na criação de boas jogadas. Ramón Sosa foi o destaque paraguaio, enquanto Ener Valência e Angulo foram os melhores pelo lado equatoriano. O segundo tempo teve marcação forte e a disputa pela bola foi intensa. O Paraguai chegou a acertar a trave com Cubas, aos 21 minutos, mas o placar ficou mesmo no 0 a 0. Na última rodada, terça-feira, estão programados os seguintes confrontos: Equador, Argentina, Bolívia x Brasil, Chile x Uruguai, Peru x Paraguai e Venezuela x Colômbia. Venezuelanos e bolivianos vão brigar pela vaga na repescagem. 