United desiste de contratar Éderson após exames apontarem lesão no joelho, diz jornal Estadão Conteúdo 10.07.26 17h11 O acordo que levaria Éderson para o futebol inglês não será concluído. O Manchester United decidiu interromper a negociação com a Atalanta após exames médicos identificarem um problema no joelho do volante brasileiro, segundo o jornal 'The Times'. A transferência estava encaminhada há semanas e os clubes já haviam chegado a um entendimento financeiro pelo jogador, em uma operação avaliada em cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões). A definição, no entanto, acabou travada pela avaliação física realizada antes da assinatura do contrato. De acordo com a imprensa italiana, os exames indicaram uma situação que gerou preocupação no departamento médico do Manchester United. O clube inglês passou a analisar com mais cautela um problema no joelho que já havia afetado Éderson na última temporada e, diante do risco, optou por cancelar a negociação. Com a desistência dos ingleses, o futuro do meio-campista volta a ser uma incógnita. A Atalanta contava com a venda do brasileiro e agora avalia os próximos passos, incluindo a possibilidade de manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. O jornalista Fabrizio Romano, indicou que o atelta seguirá na Itália. Aos 26 anos, Éderson vinha sendo acompanhado pelo Manchester United após boas atuações pelo clube italiano. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. O volante iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional em 2021, quando defendeu o Fortaleza por empréstimo. Depois, foi negociado com a Salernitana e chegou à Atalanta. Éderson também fez parte do grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que deixou a competição por causa de uma lesão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester United Éderson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Gramado pode ser um adversário a mais para o Papão 10.07.26 10h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal 10.07.26 13h41 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39