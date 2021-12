VÍDEO: Uniformizadas de Remo e Paysandu doam alimentos para moradores de rua em São Brás

Torcidas uniformizadas de Remo e Paysandu fizeram um ato de solidariedade neste final de ano. Azulinos e Bicolores se reuniram para doar alimentos para moradores de rua no bairro de São Brás, em Belém. A ação ocorreu na noite desta sexta-feira (18).

Os membros das torcidas se reuniram no início da avenida Governador José Malcher, próximo ao terminal do BRT. Lá eles distribuíram sanduíches e marmitas para moradores de rua no local.

Uma página de notícias do Paysandu publicou um vídeo da ação. O post gerou uma boa repercussão entre torcedores azulinos e bicolores. Veja alguns comentários:

"Parabéns, isso que são torcedores" - Luis Guilherme Oliveira

"Nunca é só futebol" - Sylvia Valéria

"Parabéns pelas duas torcidas" - Regina Santana