Uma chuva de gols pelo Brasil: o resumo da rodada da Série C

A 16ª rodada da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro ocorreu nesse final de semana. As 20 equipes participantes, que estão divididas em dois grupos, entraram em campo buscando a classificação para a segunda fase da competição. Com o fim das 18 rodadas, apenas os quatro melhores de cada chave avançam. Os dois últimos são rebaixados.

Com uma média de gols alta, o destaque ficou por conta dos goleadores. No grupo A, o líder isolado Santa Cruz foi derrotado em casa para o time do Manaus, por 2 a 1. O atacante Hamilton, artilheiro da Série C, marcou os dois gols do time amazonense. Chiquinho descontou para o Tricolor do Recife. Mesmo com a derrota, o Santa não pode mais ser alcançado e, com seus atuais 36 pontos, já está classificado como primeiro colocado da chave.

O Paysandu recebeu o Ferroviário e ganhou por 3 a 0. Com dois gols de Marlon e um de Victor Feijão, o Papão chegou aos 25 pontos e entrou no G4 do primeiro grupo. Com a derrota, o time cearense quase que dá adeus para a possibilidade de jogar a próxima fase da competição. A equipe é a sétima colocada com 19 pontos.

Ainda na mesma chave, o Vila Nova venceu o Imperatriz de virada, na casa do adversário, por 3 a 1. Cebolinha abriu o placar para o time maranhense, já rebaixado, na lanterna com apenas um ponto. Os gols do Tigre foram marcados por Dudu, Henan e Ramon. Com o resultado, o time goiano chegou aos 27 pontos e à segunda colocação, empatado com o Remo, que não saiu do zero contra o Botafogo-PB.

Pelo grupo B, o líder Brusque perdeu para o Tombense, por 2 a 0. Agora, o time catarinense tem 28 e o time mineiro, com os três pontos conquistados, entrou no G4 e agora é o terceiro colocado, com 26. O destaque da partida foi o atacante Keké, que entrou no intervalo, abriu o placar em seu primeiro toque na bola e ainda deu assistência para Ibson marcar o segundo.

O novo vice da chave é o Ituano, que recebeu o Boa Esporte e, em jogo eletrizante, saiu vitorioso pelo placar de 4 a 3. Guilherme, Filipe Souto, Luiz Paulo e Paulinho Dias fizeram para o time da casa. Dieguinho, Diego Ceará Jefferson marcaram para o visitante. A equipe de Itu tem agora 26 pontos. O Boa é o lanterna com 14.

Quem fecha a lista dos quatro primeiros do grupo B é o Londrina, que foi até o Rio Grande do Sul e empatou em 0 a 0 com o São José. Também pelo segundo grupo, outros dois empates: Criciúma e Ypiranga terminaram a partida com a igualdade de 4 a 4 e Volta Redonda e São Bento com o placar de 1 a 1.

Vale ressaltar que, após a segunda fase da competição, os dois primeiros de cada quadrangular garantem vaga na Série B de 2021 e os vencedores de cada grupo decidem o título da competição em dois jogos, nas finais, marcados para os dias 24 e 31 de janeiro de 2021.

A 17ª e penúltima rodada dessa primeira fase da Série C 2020 tem início marcado para a próxima sexta-feira (27). A competição é transmitida pela plataforma de streaming DAZN. Você pode assistir aos jogos ao vivo e ainda aproveitar 30 dias grátis (clique aqui para se associar). No canal do DAZN, no YouTube, você ainda pode ver lives após os jogos.