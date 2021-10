Último Lance especial direto do Baenão com pré-jogo do Remo

O Último Lance dessa segunda-feira (4) será diferente: a equipe de O Liberal estará ao vivo pelo YouTube de OLiberal.com. Além da tradicional equipe no estúdio, haverá o contato direto com o repórter Caio Maia no Baenão, trazendo as informações do pré-jogo da partida entre Remo e Coritiba, válido pela 28ª rodada da Série B, direto do estádio azulino.

Também será debatida e analisada a partida entre Criciúma e Paysandu, que ficou empatada em 0 a 0, ocorrida no último domingo (3), no estádio Heriberto Hülse.

ASSISTA AO VIVO:

ACOMPANHE REMO X CORITIBA LANCE A LANCE