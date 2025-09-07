UFC Paris tem maus resultados de brasileiros nas lutas principais e provocação de Islam

O UFC Paris, ou UFC Fight Night 258, não terminou bem para os brasileiros: dos quatro representantes do país no evento, incluindo dois expoentes da melhor academia do mundo, a Fighting Nerds, somente um venceu. Caio Borralho perdeu para Nassourdine Imavov na luta principal e Maurício Ruffy, "cornetado" por Islam Makhachev, foi superado por Benoit Saint-Denis.

Os outros dois atletas do Brasil que subiram ao octógono na França, no sábado, foram Brendson Ribeiro, que enfrentou o francês Oumar Sy nos meio-pesados e foi nocauteado ainda no primeiro round, e Kauê Fernandes nos médios, batendo o inglês Harry Hardwick por nocaute, também no assalto inicial.

No co-main event da noite, Maurício Ruffy carregava todo o hype de sua vitória sobre King Green em março, no UFC 313, conquistada com um dos nocautes mais bonitos do ano. A empolgação era tanta que o brasileiro já até havia falado de criar uma arte marcial própria, o 'Ruffy Style'.

Isso chamou a atenção de Islam Makhachev, ex-campeão da categoria dos leves e invicto há dez anos no MMA. Após a derrota de Maurício para o francês Saint-Denis por finalização, ele soltou no X (antigo Twitter): "Treine mais, fale menos. Essa é a chave do sucesso". Pouco antes, o russo já havia criticado o estilo do brasileiro: "Ganhe ou perca, Ruffy tem zero grappling".

Uma década de invencibilidade também tinha Caio Borralho, principal astro da Fighting Nerds e colega de academia de Ruffy. Caso ganhasse, o brasileiro tinha grandes chances de receber uma chance de desafiar o cinturão do atual campeão dos médios, Khamzat Chimaev, mas Imavov, outro representante do Daguestão, frustrou os planos.

A luta principal terminou com vitória em decisão unânime para o russo, por 50-45, 49-46 e 49-46, o que significa que dois juízes marcaram quatro rounds a um para Nassourdine e um cravou todos os cinco assaltos para ele, que, agora, deve ser o próximo desafiante ao título da divisão.

Confira os resultados do UFC Paris:

CARD PRINCIPAL Nassourdine Imavov (RUS) venceu Caio Borralho (BRA) por decisão unânime (50-45, 49-46, 49-46) pelo peso-médio. Benoit Saint-Denis (FRA) venceu Maurício Ruffy (BRA) por finalização no segundo round pelo peso-leve. Modestas Bukauskas (LIT) venceu Paul Craig (SCO) por nocaute no primeiro round pelo peso-meio-pesado. Mason Jones (WAL) venceu Bolaji Oki (BEL) por nocaute no segundo round pelo peso-leve. Axel Sola (FRA) venceu Rhys McKee (IRL) por nocaute no terceiro round pelo peso-meio-médio. William Gomis (FRA) venceu Robert Ruchala (POL) por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28) pelo peso-pena.

CARD PRELIMINAR Oumar Sy (FRA) venceu Brendson Ribeiro (BRA) por nocaute no primeiro round pelo peso-meio-pesado. Ante Delija (CRO) venceu Marcin Tybura (POL) por nocaute no primeiro round pelo peso-pesado. Kauê Fernandes (BRA) venceu Harry Harwick (inglês) por nocaute no primeiro round pelo peso-leve. Sam Patterson (ING) venceu Trey Waters (EUA) por nocaute no primeiro round pelo peso-meio-médio. Robert Bryczek (POL) venceu Brad Tavares (EUA) por nocaute no terceiro round pelo peso-médio. Rinat Fakhretdinov (RUS) venceu Andreas Gustafsson (SUE) por nocaute no primeiro round pelo peso-meio-médio. Sam Hughes (EUA) venceu Shauna Bannon (IRL) por finalização no segundo round pelo peso-palha feminino.