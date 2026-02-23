Uefa suspende Prestianni provisoriamente após denúncia de racismo contra Vini Jr.

A Uefa anunciou nesta segunda-feira, 23, a suspensão provisória do meia argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, do jogo de volta dos playoffs da Champions League, contra o Real Madrid. A medida ocorre após a alegação de racismo contra o brasileiro Vinicius Junior, que afirma ter sido chamado de "macaco" pelo atleta rival durante o confronto de ida, ocorrido na última quarta-feira, em Portugal.

"Na sequência da nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo de play-off eliminatório da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI com um relatório provisório, o Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para o próximo (1) jogo de competição de clubes da UEFA para o qual ele seria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD) relacionado com um comportamento discriminatório", disse a entidade, em comunicado.

"Isto não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA".

O caso aconteceu no início do segundo tempo da partida da última quarta-feira. Vini Jr. marcou um lindo gol, aos cinco minutos, e levou amarelo por comemorar dançando em frente à torcida do Benfica. Jogadores de ambas as equipes começaram a discutir e o brasileiro se dirigiu até o árbitro francês François Letexier e para denunciar que havia sido chamado de "macaco" por Prestianni. O meia teria feito a ofensa racista escondendo a boca com a camisa.

O árbitro adotou o protocolo antirracismo, fazendo um sinal de "X" com as mãos e a partida ficou paralisada por cerca de dez minutos antes de ser reiniciada. O francês Kylian Mbappé, companheiro de Vini no Real, foi um dos mais revoltados. O brasileiro passou a ser vaiado a cada toque na bola.

No dia seguinte ao caso, a Uefa anunciou a abertura de um procedimento disciplinar para investigar os acontecimentos. O relatório oficial elaborado pelo delegado da partida, documento que registra a ativação do protocolo antirracismo foi analisado pela entidade. O Real Madrid se pronunciou em defesa de Vini Jr. e informou que "entregou provas" à Uefa. O Benfica, por sua vez, reforçou a posição de Prestianni, que nega ter realizado qualquer tipo de ofensa racista ao brasileiro.

O Código Disciplinar da Uefa prevê punições severas em situações desse tipo. O artigo 14 estabelece suspensão mínima de dez partidas - ou penalidade equivalente - para qualquer indivíduo ou entidade que atente contra a dignidade humana por razões como cor da pele, origem, religião, gênero ou orientação sexual, desde que o ato seja devidamente comprovado.

"O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid. O clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões", afirmou o Benfica.

"O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do clube, como Eusébio."

Após a vitória por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa, o Real pode até empatar com o Benfica, na quarta-feira, em jogo no Santiago Bernabéu, que avança às oitavas de Champions.