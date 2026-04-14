Uefa recusa queixa do Barça por pênalti não marcado em lance de toque de mão: 'Inadmissível' O lance capital, que originou a polêmica, aconteceu aos nove minutos da etapa complementar Estadão Conteúdo 14.04.26 11h07 O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa rejeitou a queixa formal apresentada pelo Barcelona contra a arbitragem de Istvan Kovacs no jogo de ida das quartas de final da Champions League diante do Atlético de Madrid. A entidade classificou como "inadmissível" a reclamação do clube catalão sobre um suposto pênalti que não foi assinalado. O lance capital, que originou a polêmica, aconteceu aos nove minutos da etapa complementar. O goleiro Juan Musso repôs a bola em jogo dentro da área e Marc Pubill tocou nela com a mão antes de dar continuidade ao jogo. Imediatamente o banco do Barcelona reagiu e pediu a marcação da penalidade alegando que a bola estava em jogo quando o zagueiro colocou a mão na bola. Outra reclamação do Barça foi direcionada ao VAR por não ter recomendado a revisão da jogada ao árbitro. Indignado, os dirigentes do clube azul e grená solicitaram a abertura de uma investigação. "O FC Barcelona considera que não é a primeira vez que, em edições recentes da Champions League, decisões arbitrais incompreensíveis prejudicaram a equipe", diz parte do texto da nota emitida pelo Barcelona. Nesta terça, no entanto, a Uefa emitiu um comunicado informando que o caso está encerrado e que não será feita uma investigação sobre o que ocorreu no duelo entre os dois clubes espanhóis. "Após o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA , disputado na quarta-feira, 8 de abril de 2026 , entre FC Barcelona e Atlético de Madrid , o FC Barcelona apresentou uma reclamação referente a uma decisão da arbitragem. Em 13 de abril de 2026, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa declarou a reclamação inadmissível." A decisão da entidade aumenta a temperatura para o jogo de volta desta etapa eliminatória do principal torneio de clubes da Europa, que acontece nesta terça-feira. Na partida de ida, o Atlético de Madrid venceu os anfitriões por 2 a 0 e tem a chance de definir a classificação jogando diante de sua torcida, na capital espanhola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uefa Barça queixa pênalti inadmissível COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37