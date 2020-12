Uefa confirma que restante do jogo entre PSG e Istambul Basaksehir será realizado nesta quarta-feira

Após a interrupção na partida entre Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, pela Liga dos Campeões, por conta da acusação de racismo do quarto árbitro da partida com um membro da comissão técnica do time turco, a Uefa confirmou que o jogo terá sua continuidade nesta quarta-feira, às 14h55 (de Brasília).

Em comunicado oficial, a entidade europeia informou que a partida será reiniciada aos 14 minutos de jogo, exatamente o mesmo tempo em que foi paralisada. Ainda de acordo com a Uefa, uma nova equipe de arbitragem comandará o duelo.

- Após um incidente no jogo desta noite da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain FC e o Istanbul Basaksehir FK, a Uefa - após discussão com os dois clubes - decidiu excepcionalmente ter os minutos restantes do jogo disputados amanhã (quarta-feira, 9 de dezembro) com uma nova equipe de árbitros. O pontapé de saída foi definido para as 18h55 (horário local, 14h55 no horário de Brasília) - disse a entidade.

A Uefa encerrou o comunicado dizendo que "uma investigação completa sobre o ocorrido será aberta imediatamente".