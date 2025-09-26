Uefa avalia suspensão de Israel de competições europeias e pode votar medida na próxima semana Estadão Conteúdo 26.09.25 19h58 Em meio a denúncias de violações de direitos humanos em Gaza, a Uefa pode votar já na próxima semana a suspensão de Israel de competições europeias. Segundo a Reuters, secretários-gerais das federações nacionais se reúnem em Marbella, e a expectativa é de que o tema entre na pauta. A pressão internacional para isolar Israel pelo esporte tem aumentado nas últimas semanas. Na última terça-feira, especialistas independentes da ONU fizeram um apelo para que tanto a Fifa quanto a Uefa excluam o país de suas competições. "As instâncias esportivas não devem fechar os olhos diante das graves violações dos direitos humanos. As seleções nacionais que representam Estados responsáveis por violações podem e devem ser suspensas, como já aconteceu no passado", destacaram. O governo dos Estados Unidos, no entanto, já havia se posicionado contra qualquer sanção. "Trabalharemos para impedir totalmente qualquer tentativa de banir a seleção nacional de futebol de Israel da Copa do Mundo", disse um porta-voz do Departamento de Estado à Sky News. Os EUA são um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado de México e Canadá. Mesmo que a suspensão seja aprovada pela Uefa, a medida não teria impacto direto no Mundial, já que o torneio é organizado pela Fifa. O próximo compromisso de Israel nas Eliminatórias será contra a Noruega, no dia 11 de outubro. Segundo a emissora NRK, a Federação Norueguesa de Futebol tem liderado os esforços para pressionar a Uefa a discutir o caso. A presidente da entidade, Lise Klaveness, afirmou que a comunidade esportiva não pode ignorar a crise humanitária em Gaza e anunciou que toda a renda do jogo será destinada a ações de ajuda emergencial. A Federação Turca de Futebol também se posicionou. O presidente, Ibrahim Haciosmanoglu, enviou carta à Uefa pedindo a proibição de Israel de competições europeias. "Apesar de se posicionarem como defensores dos valores cívicos e da paz, o mundo esportivo e as instituições do futebol permaneceram em silêncio por muito tempo", escreveu Haciosmanoglu. Na Espanha, o governo também tem endurecido o discurso. O porta-voz do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) no Congresso, Patxi López, afirmou que o país poderia abrir mão de disputar a Copa do Mundo caso Israel garanta vaga no torneio. A decisão teria caráter de boicote diante dos ataques israelenses contra a Palestina. De acordo com o UOL, a medida avaliada pelo Consejo Superior de Deportes (CSD) estaria amparada pela Ley del Deporte e por um decreto de 1982, que garante ao governo o poder de liberar ou vetar a participação de seleções em competições internacionais com aval do Ministério das Relações Exteriores. O primeiro-ministro Pedro Sánchez também defendeu publicamente a exclusão de Israel de eventos esportivos. As declarações ocorreram em agosto, depois que protestos pró-Palestina contra a equipe de ciclismo Israel-Premier Tech levaram ao cancelamento da Vuelta a España na reta final da competição. SITUAÇÃO NAS ELIMINATÓRIAS Na corrida por uma vaga na Copa, Israel ocupa atualmente a terceira posição do Grupo I das Eliminatórias europeias, com nove pontos - empatado com a Itália, que está em segundo lugar. A Noruega lidera a chave com 15 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uefa Israel suspensão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 