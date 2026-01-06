TV mostra leitura labial de Vini Jr. no Real Madrid: Todos querem driblar e eu que sou vaiado Estadão Conteúdo 06.01.26 9h53 O programa "El Día Después", da TV espanhola "Movistar Plus+", fez uma leitura labial do brasileiro Vinicius Júnior durante a partida do último domingo, 4. O Real Madrid bateu o Betis por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Especialistas foram acionados para mostrar um diálogo que Vinicius Júnior teve com o técnico Xabi Alonso em determinado momento do jogo. O brasileiro se queixa do comportamento "fominha" de alguns companheiros, sobretudo de Gonzalo García. "Assim é impossível. É f... Eles têm que tocar a bola. Aqui todos querem driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo (García) que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma", disse Vinicius Júnior, segundo a leitura labial. Gonzalo García marcou três dos cinco gols do Real Madrid no triunfo do final de semana. Asencio e Fran García complementaram o placar a favor da equipe merengue. Câmeras de televisão também flagraram Xabi Alonso dando ordens para Vinicius Júnior em campo. O treinador exigiu que o atacante ajudasse na marcação, pressionando a saída de bola do adversário. "Vamos homem, vai! Droga, pressão! Vai, pressiona!", gritou o comandante para o brasileiro. "Não pare e pressione! Vamos lá", prosseguiu. Na reta final da partida, Vinicius Júnior foi substituído pelo treinador. O brasileiro foi vaiado por alguns torcedores do Real Madrid. O atacante vive incômodo jejum na equipe espanhola, sem marcar um gol desde o dia 4 de outubro, quando balançou a rede duas vezes no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal, por LaLiga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vini Jr leitura labial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53