Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

TV mostra leitura labial de Vini Jr. no Real Madrid: Todos querem driblar e eu que sou vaiado

Estadão Conteúdo

O programa "El Día Después", da TV espanhola "Movistar Plus+", fez uma leitura labial do brasileiro Vinicius Júnior durante a partida do último domingo, 4. O Real Madrid bateu o Betis por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Especialistas foram acionados para mostrar um diálogo que Vinicius Júnior teve com o técnico Xabi Alonso em determinado momento do jogo. O brasileiro se queixa do comportamento "fominha" de alguns companheiros, sobretudo de Gonzalo García.

"Assim é impossível. É f... Eles têm que tocar a bola. Aqui todos querem driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo (García) que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma", disse Vinicius Júnior, segundo a leitura labial.

Gonzalo García marcou três dos cinco gols do Real Madrid no triunfo do final de semana. Asencio e Fran García complementaram o placar a favor da equipe merengue.

Câmeras de televisão também flagraram Xabi Alonso dando ordens para Vinicius Júnior em campo. O treinador exigiu que o atacante ajudasse na marcação, pressionando a saída de bola do adversário.

"Vamos homem, vai! Droga, pressão! Vai, pressiona!", gritou o comandante para o brasileiro. "Não pare e pressione! Vamos lá", prosseguiu.

Na reta final da partida, Vinicius Júnior foi substituído pelo treinador. O brasileiro foi vaiado por alguns torcedores do Real Madrid. O atacante vive incômodo jejum na equipe espanhola, sem marcar um gol desde o dia 4 de outubro, quando balançou a rede duas vezes no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal, por LaLiga.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Vini Jr

leitura labial
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda