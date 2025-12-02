Capa Jornal Amazônia
Outro patamar? TV mexicana diz que Cruz Azul tem 'vantagem abismal' diante do Flamengo

Enquanto os comandados do técnico Filipe Luís desembarcam no Catar para o 76º compromisso, os mexicanos vão entrar em campo para cumprir o duelo de número 54 até aqui.

Estadão Conteúdo
fonte

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, ergue o troféu da Copa Libertadores durante uma comemoração com os torcedores no Rio de Janeiro, Brasil, em 30 de novembro de 2025, um dia após conquistar o título da Copa Libertadores de 2025. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP)

Rival do Flamengo nas quartas de final da Copa Intercontinental, torneio que substitui desde o ano passado o antigo formato do Mundial de clubes, o Cruz Azul ganhou um "aliado doméstico" para o duelo contra os cariocas. Isso porque a TV Azteca, do México, colocou a equipe local com uma "vantagem abismal" sobre o rubro-negro.

De acordo com a emissora, o time mexicano chega para este "derby das Américas" com uma condição bem melhor se for levado em conta o número de partidas disputadas entre as duas equipes nesta temporada de 2025.

Enquanto os comandados do técnico Filipe Luís desembarcam no Catar para o 76º compromisso, os mexicanos vão entrar em campo para cumprir o duelo de número 54 até aqui.

O time rubro-negro tem mais dois compromissos no Campeonato Brasileiro antes da competição internacional. Nesta quarta-feira, 3, os flamenguistas enfrentam o Ceará, no Maracanã. No domingo, 7, os cariocas voltam a campo para encarar o Mirassol no interior de São Paulo, no encerramento do torneio de pontos corridos. O confronto está marcado para acontecer no dia 10 de dezembro, às 14 horas (de Brasília). O Flamengo conquistou a Copa Libertadores no último sábado, ao derrotar o Palmeiras na decisão. O Cruz Azul, por sua vez, foi campeão da Champions da Concacaf, ao superar o Vancouver Whitecaps.

A "TV Azteca" lembra ainda que o Cruz Azul teve 18 dias de descanso depois do término da temporada regular do Campeonato Mexicano, no início de novembro. No entanto, o time também terá compromissos antes de encarar o Flamengo. O Cruz Azul avançou para a semifinal da competição nacional depois de eliminar o Chivas Guadalajara. Agora, a equipe fará dois jogos contra o Tigres, nos dias 3 e 7 de dezembro

Palavras-chave

futebol

Torneio Interncontinental

TV mexicana

Flamengo
