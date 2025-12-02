Outro patamar? TV mexicana diz que Cruz Azul tem 'vantagem abismal' diante do Flamengo Enquanto os comandados do técnico Filipe Luís desembarcam no Catar para o 76º compromisso, os mexicanos vão entrar em campo para cumprir o duelo de número 54 até aqui. Estadão Conteúdo 02.12.25 11h57 O técnico do Flamengo, Filipe Luís, ergue o troféu da Copa Libertadores durante uma comemoração com os torcedores no Rio de Janeiro, Brasil, em 30 de novembro de 2025, um dia após conquistar o título da Copa Libertadores de 2025. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP) Rival do Flamengo nas quartas de final da Copa Intercontinental, torneio que substitui desde o ano passado o antigo formato do Mundial de clubes, o Cruz Azul ganhou um "aliado doméstico" para o duelo contra os cariocas. Isso porque a TV Azteca, do México, colocou a equipe local com uma "vantagem abismal" sobre o rubro-negro. De acordo com a emissora, o time mexicano chega para este "derby das Américas" com uma condição bem melhor se for levado em conta o número de partidas disputadas entre as duas equipes nesta temporada de 2025. Enquanto os comandados do técnico Filipe Luís desembarcam no Catar para o 76º compromisso, os mexicanos vão entrar em campo para cumprir o duelo de número 54 até aqui. O time rubro-negro tem mais dois compromissos no Campeonato Brasileiro antes da competição internacional. Nesta quarta-feira, 3, os flamenguistas enfrentam o Ceará, no Maracanã. No domingo, 7, os cariocas voltam a campo para encarar o Mirassol no interior de São Paulo, no encerramento do torneio de pontos corridos. O confronto está marcado para acontecer no dia 10 de dezembro, às 14 horas (de Brasília). O Flamengo conquistou a Copa Libertadores no último sábado, ao derrotar o Palmeiras na decisão. O Cruz Azul, por sua vez, foi campeão da Champions da Concacaf, ao superar o Vancouver Whitecaps. A "TV Azteca" lembra ainda que o Cruz Azul teve 18 dias de descanso depois do término da temporada regular do Campeonato Mexicano, no início de novembro. No entanto, o time também terá compromissos antes de encarar o Flamengo. O Cruz Azul avançou para a semifinal da competição nacional depois de eliminar o Chivas Guadalajara. Agora, a equipe fará dois jogos contra o Tigres, nos dias 3 e 7 de dezembro Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Torneio Interncontinental TV mexicana Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03