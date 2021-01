TV flagra momento em que Marcelo adverte Vinicius Júnior antes de gol em eliminação do Real Madrid

Nesta quinta-feira, 21, o programa de TV “Deportes Cuarto”, da Espanha, flagrou o momento em que o lateral-esquerdo Marcelo adverte Vinicius Jr para ficar atento à marcação de José Solbes em um lance de ataque do Alcoyano. O lance em questão resultou no gol de empate do time da casa.

Veja os melhores momentos da eliminação do Real Madrid

Antes da cobrança de escanteio do Alcoyano, pela esquerda, Marcelo grita com Vinicus Junior para que o atacante fique atento à marcação. A cobrança é feita e o goleiro do Real manda para novo escanteio. Assim, o camisa 12 volta a gritar com Vinicus Junior.

- Não agarra, Vini. Não agarra.

Nesta nova cobrança de escanteio, Ramón López se antecede a Marcelo e desvia de cabeça para trás. Em seguida, José Solbes se antecipa a Vinicius Jr e marca o gol de empate, aos 34 minutos do segundo tempo.

Após o fim do tempo normal, o camisa 20 do Real Madrid foi substituído por Asensio. Na prorrogação, o Real Madrid ficou com um homem a mais, quando Ramón López foi expulso com quatro minutos do segundo tempo. No entanto, aos nove, Juanan marcou para o Alcoyano garantir a histórica classificação às oitavas de final.